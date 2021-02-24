澳洲大型連鎖超市集團Coles宣佈，由今年7月1日起，集團旗下超市、便利店、賣酒店都不再出售即棄膠杯、碟、碗、刀叉及飲管等。

集團總裁凱恩（Steven Cain）表示公司一直致力環保，至今已令堆填區減少79%垃圾，並在客戶及REDcycle計劃支持下，將逾10億件軟質塑膠回收再用。

凱恩說︰「這項重要措施不僅令堆填區每年減少150萬公斤即棄塑膠垃圾，也可以幫助客戶作出更具持續性的選擇。」他相信新措施會獲得支持，因為集團最近一項調查顯示，65%受訪客戶擔心即棄塑膠餐具對環境的影響，更喜歡可持續使用的替代品。

澳洲減少廢物及環境管理助理部長埃文斯（Trevor Evans）歡迎Coles停售即棄膠餐具的措施，強調聯邦政府的目標之一就是減少全國垃圾，「每間公司採取行動減少有問題或不必要的塑膠，讓我們打造更具持續性的澳洲目標更邁進一步，是環保的勝利」。

環保組織「清潔澳洲」（Clean up Australia）主席基爾南表示，去年「清潔澳洲日」義工撿到的垃圾約18%是即棄塑膠產品，「許多即棄塑膠用品最後在公園、水渠、海灘及路邊被發現，這些物品傷害環境的時間以數百年計，比我們的壽命更長」。

南澳洲去年通過法例，禁止出售或提供即棄塑膠產品包括飲管、餐具等，下月1日起生效。Coles在南澳的超市及賣酒店亦會遵守新法例，下月不再出售即棄塑膠用品。全國其他地區的分店就會逐步停售即棄塑膠產品，到7月1日完全停售。

澳洲7News/SBS電視台

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