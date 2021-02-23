美國武漢肺炎死亡數字前天突破50萬大關，總統拜登在這不堪回首的里程碑，特別舉行儀式悼念病逝者。對於這場比三次戰爭奪去更多美國人生命的疫禍，拜登呼籲國民拒絕麻木，保持警覺做足防疫措施，並要團結抗疫，停止為政治和虛假資訊分化。

前天下午，約翰斯霍普金斯大學統計的美國武肺死亡數字破50萬。華盛頓國家大教堂傍晚鳴鐘500響，每下悼念1,000位死者。拜登下令全國聯邦建築物和軍事設施下半旗五日致哀，並在白宮發表講話指：「今天我們紀念一個實在嚴酷和令人心碎的里程碑──500,071人死亡。過去一年在這次疫症大流行死去的美國人，比起在一次大戰、二次大戰和越戰加起來還要多。」

白宮降半旗燃500蠟燭

拜登強調每位死者都在世上活過，有自己的夢想、掙扎和親友，「我們必須拒絕對悲傷變得麻木，必須拒絕把每一個生命看成統計數據，一種模糊的東西或是新聞」。

他再次呼籲美國民眾團結一致抗擊疫情：「保持警覺，保持社交距離，戴上口罩，輪到你的時候去接種疫苗。」他接着強調：「我們必須結束分化了家庭、社區和國家的政治分歧和虛假資訊，它們已造成太多生命代價。死於病毒的不是民主黨人和共和黨人，而是我們的美國同胞，我們的鄰居和朋友。」

講話結束後，拜登、第一夫人吉爾、副總統賀錦麗和她丈夫任德龍一致穿黑衣和戴黑色口罩來到白宮南側，穿過掛了黑紗的出入口，在燃點500支白色蠟燭和軍樂隊演奏《奇異恩典》樂聲中，面向華盛頓紀念碑為50萬武肺死者默哀。

美國已知首宗武肺死亡個案在去年2月發生，近四個月後的5月底突破10萬，再四個月後的9月破20萬，入秋冬後越來越快，三個月後的12月破30萬，之後每月再增10萬。統計指武肺去年令美國的人均預期壽命足足少了一年，是二戰後最大跌幅。

2,819萬宗確診

美國至昨天已有逾2,819萬宗確診個案，以美國佔全球4%人口來說，武肺死亡數字佔全球約20%，是嚴重偏高。英國《刺針》醫學期刊小組早前指，如果美國的死亡率是跟七國集團（G7）其他六國相若，會少四成人死。專家普遍歸咎於特朗普前政府輕視疫情，欠缺一致的全國抗疫策略，任由各州各自為政。

美國近六周的每日確診和死亡數字，雖已大幅下跌七成以上，專家指仍不能掉以輕心，因高傳播力變種病毒如擴散隨時令數字反彈，要加緊接種疫苗。

美國現時只批准使用輝瑞和莫德納疫苗，周五將審批強生疫苗。輝瑞前天表示下月可將交付美國的疫苗數目，增加超過一倍至每周逾1,300萬劑。強生則表示與研發自家疫苗進度滯後的法國賽諾菲藥廠達協議，賽諾菲會助強生增產疫苗。

路透社/美聯社/中新社