「老虎」活士（Tiger Woods）周二早上在洛杉磯發生車禍，身受重傷。首名到場的警員憶述，受傷的活士當時無法自行站立，但仍然保持清醒和冷靜。警方又指，事發路段是交通黑點，調查顯示活士座駕先越過雙程路的中央分隔欄，再撞上兩個交通告示牌，曾翻滾多次。

率先抵達現場的是洛杉磯警員岡薩雷斯（Carlos Gonzalez），他表示，當時活士坐在汽車司機位，考慮到活士的傷勢，他未有嘗試把活士移離車廂，而是等候消防員前往救援。他詢問傷者的名字，獲對方回應：「我的名字是老虎。」岡薩雷斯隨即認出對方，之後再問他知否身在何處和日期等，確認活士「清醒和冷靜」。

岡薩雷斯又稱：「當時他（活士）看起來似乎不太關注自己傷勢，這在撞車事故中並不罕見，人們很多時仍然處於震驚當中。這是一次痛苦的經歷。人們往往會專注於不重要的事情上，無論是否感到痛楚，或是之後才意識到痛，這都不是稀奇的事」。

現場路段常有交通意外 持續落斜又轉彎

洛杉磯縣警長維蘭路華（Alex Villanueva）表示，事發路段是持續落斜，而且要轉彎，很容易因高速駕駛失事。他稱：「這個區域頻繁出現意外發生，這並不罕見。」

他又指，活士的座駕由越過分隔欄到車輛倒卧位置，距離有數百公尺，顯示車輛以極高速行駛。他稱：「沒有打滑車痕，沒有煞車，（活士座駕）首先碰撞中央分隔欄，其後越過對面線，撞向路邊後再撞樹，其間翻滾了數次。」

維蘭路華續指，活士當時有繫上安全帶，車頭部分包括「泵把」部分完全損毀，所幸安全氣囊彈出，保住活士性命，「否則是一宗致命車禍」。

美國有線新聞網絡

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