美國德州上周日受到冬季風暴侵襲，導致德州多地首次爆發大規模停電，之後連供水亦受影響，直至當地時間周二傍晚，至少逾340萬人仍然未有食水供應。德州公共事業委員會的文件顯示，負責管理全德州約85％的電力負載的德州電力調度中心（ERCOT）董事會五名成員包括主席已於周二請辭。

根據德州公共事業委員會的文件，由於「德州人飽受（停電）的痛苦」，五名董事會成員的請辭在周三董事會會議結束後正式生效。德州上周經歷罕見暴風雪，導致20多人死亡，更出現大規模停電，最高峯至少400萬人沒有電力及暖氣供應，在寓所中捱凍了數天。隨着天氣逐漸好轉，德州大部份地區周末起已恢復供電。

德州州長阿博特（Greg Abbott）贊成ERCOT董事請辭，他在聲明中表示「當德州人迫切需要電力時，ERCOT未能做好份內工作，令德州人要在停電情況下在家裡發抖……ERCOT領導層保證德州電力基礎設施已為冬季暴風雨做好了準備，但這些保證證明是錯誤」。

未完全恢復食水供應

除了停電問題，德州民眾又面對食水供應苦況，德州環境質量委員會（Texas Commission on Environmental Quality，TCEQ）表示，直至當地時間周二傍晚，超過1200個公共食水系統因天氣而服務受影響。當局發出通知提醒民眾要先煮沸食水才飲用，全州共202個縣受影響，逾340萬人仍然出現食水供應問題。

國民警衞隊及美軍向民眾派發樽裝水，而聯邦緊急事務管理局（FEMA）上周六表示，總統拜登批准宣佈德州進入重大災難狀態，以便聯邦政府通過更多撥款救災。

路透社/美國有線新聞網絡/《蘋果》資料室

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