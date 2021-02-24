美國總統拜登周二跟加拿大總理杜魯多進行視像會議，二人皆強調彼此是最重要盟友，期望抹去在特朗普前政府所產生的分歧，承諾未來將會共同抗衡中國影響力，並應對氣候變化問題。

按照以往傳統，新任美國總統通常會選擇加拿大作為首個外訪國家，今年受武漢肺炎疫情影響，拜登只能透過視像會議出席他首個雙邊會議。他向杜魯多強調加拿大是美國最重要盟友，他說：「美國沒有比加拿大更親密的朋友，這就是你是我作為總統的首個通話（和）雙邊會議。」

約兩小時的會議中，一大重點是中國問題，杜魯多感謝拜登也支持要求中國釋放兩名正被拘留的加拿大人質，即加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕沃（Michael Spavor）。拜登重申：「人命不是以物易物的籌碼，我們將會共同努力，直至他們安全獲釋。」

中止輸油管項目損就業 杜魯多仍多謝拜登

特朗普任內不時跟杜魯多產生磨擦，例如對加拿大的鋁和鋼鐵徵收關稅，4年任內亦只曾到訪過加拿大一次，還批評過杜魯多「非常不誠實和懦弱」。但拜登上任後亦損害加拿大利益，以環保為由簽署行政命令中止美加Keystone XL輸油管項目工程，打擊加拿大石油出口和相關就業。

不過，杜魯多把環保置於國民就業和商業利益之先，明言歡迎拜登政府重新關注氣候問題，他直言：「再次感謝你在氣候問題上付出這麼多的努力，美國領導能力在過去幾年消失了。」二人又同意擱下分歧，在氣候問題上共同努力。

另外，加拿大政府消息人士披露，在美國製武漢肺炎疫苗供應加拿大的事宜上，雙邊會談並未取得進展。加拿大目前所得的疫苗均由歐洲供應。

除了拜登和杜魯多之外，美國亦安排了副總統賀錦麗、國務卿布林肯（Antony Blinken）及國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）等高級官員亦有列席會議，加方則有財長方慧蘭（Chrystia Freeland）。

路透社

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