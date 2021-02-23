美國參議院周二以78對20票通過由托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）出任駐聯合國大使。她在聽證會上承諾未來會致力在聯合國反制北京。

受到前總統特朗普彈劾案影響，參議院延遲至22日才審議托馬斯格林菲爾德的提名。雖仍有部份共和黨議員反對任命，她仍以壓倒性票數過關。

現年68歲的托馬斯格林菲爾德擁有35年外交資歷，曾在前總統奧巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院主管非洲事務的助理國務卿。

在聽證會期間，托馬斯格林菲爾德把中國定位為美國「戰略競者者」（strategic competitor），直指北京對美國安全、繁榮與價值構成挑戰。她也批評中國嚴重侵犯人權，且具備與美國民主價值相牴觸的威權野心。她當時承諾，若提名獲得參議院通過，將致力與國會合作在聯合國反制北京，阻擋中國在聯合國決議案中增添「有害文字」，或把聯合國重要職位塞滿中國人。

談到台灣，托馬斯格林菲爾德當時表示，台灣是區域最強健民主政體之一，美國需要支持台灣並提供抵抗中國所需安全協助。

不過，由於托馬斯格林菲爾德2019年10月曾受邀在美國薩凡納州立大學（Savannah State University）孔子學院發表被視為內容「親中」的演說，多位共和黨參議員多次公開質疑她的對華立場，也曾試圖阻擋她的提名。

但在民主黨議員強力支持下，加上參議院外委會副主席里施（James Risch）主張「不該讓單場演講決定一個人的職業生涯」。

中央社

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