美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周三以觀察員身份在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）網上會議發言，表明美國缺席人權理事會接近3年後，正尋求經過選舉重新成為2022-24年任期成員國。

布林肯以錄影訊息向人權理事會表示，說︰「美國將民主及人權作為外交政策中心，因為它們對和平及穩定最為重要……我們懇請所有聯合國成員國支持，得以重返人權理事會」。

2018年美國前總統特朗普指人權理事會對以色列有偏見，同時多個理事國例如中國、古巴和委內瑞拉又被控侵犯人權，故宣佈退出人權理事會。

布林肯強調美國國內亦出現民主及人權挑戰，「美國有色人種每天都要面對系統性種族主義及經濟不公平的後果」，但同一時間亦會繼續關注其他國家如中國、緬甸、俄羅斯及委內瑞拉的暴力事件。

聯合國人權理事會共有47個席位，每屆任期3年，最多可連任一次，新一屆選舉將在今年稍後進行。聯合國大會通常在每年10月間改選任期屆滿的人權理事會成員席次。

德新社

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