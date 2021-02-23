美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周二指示議員草擬撥款法案抗衡中國崛起，冀趁兩黨國會議員強硬對華情緒高漲之際，強化美國新興科技發展，反制中國的不公平手段。

舒默在每周記者會上表示，已指示各委員會根據他去年提交的一攬子法案，草擬一條獲兩黨支持法的法案。為對抗中國日益崛起的科技實力，舒默去年提出《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act），讓國會向美國國家科學基金會投入1,000億美元（7,800億港元），用於人工智能、量子電腦、先進通訊、機械人等領域的研究。

今年的法案將着眼於美國製造業、科技業、供應鏈業、半導體業的投資。舒默表示，已指示有關委員會着手草議法案，使美國能超越中國，在美國創造新職位。

舒默希望法案今春之前提交大會審議，要求法案顧及美國短期和長期計劃，以保護半導體供應鏈、美國保持人工智能第一、5G通訊網絡、量子電腦、生物醫學研究等領域。

路透社

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