緬甸軍方本月初發動政變，拘捕國務資政昂山素姬等民主政府人士，又開槍鎮壓抗爭者。但緬甸民眾的抗爭未有停止，除了各界繼續進行公民不服從運動，以罷工行動施壓軍政府，最大城市仰光的民眾周三也再度上街抗議，數千人撐起黑色雨傘進行「雨傘運動」（Umbrella Campaign），要求釋放昂山素姬等人。而逾100個人權組織周三聯署敦促聯合國安理會和聯合國成員國聯手，對緬甸實施全球武器禁運。

反對軍方政變的示威者周一已經發起過一次大罷工，即使軍方早已警告示威違法，但全國各地仍有大量人群響應走上街頭。在周三，仰光街頭再現數千名不同民族人士，要求結束軍事獨裁、建立民主聯邦、廢除2008年《憲法》及釋放所有被拘留者。而在鄰近仰光的Myay Ni Gone，有示威者組織「雨傘運動」反對軍事獨裁，手持黑色雨傘上街向軍政府抗議。

「人權觀察」（Human Rights Watch）、「全球見證」（Global Witness）和亞洲民主研究所（Institute for Asian Democracy）等逾百人權組織聯署公開信，敦促聯合國安理會和聯合國成員國向緬甸實施全球武器禁運，「任何售賣或轉讓與軍事有關的設備予緬甸，可能會協助鎮壓緬甸人民，違反國際人道主義及人權法」。信中又批評安理會，「在過去數十年對緬甸軍方的罪行反應不足夠，使軍方不必擔心出現嚴重後果，繼續進行虐待。目前的危機是時候作出改變」。

緬甸外長傳抵達泰國

路透社引述泰國政府消息人士指，由軍政府委任的緬甸外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）周三已經抵達泰國，準備商討有關跟東盟（ASEAN）成員國的外交合作。

另據緬甸日前外洩政府文件顯示，印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）計劃周四訪問緬甸，有望成為政變後首名訪緬的外國官員。但事件曝光後引發眾怒，印尼外交部隨後表示，因應「局勢發展」而決定不會成行。消息指，印尼原來打算建議由東盟成員國派遣人員監察，以確保軍方守諾舉行公正選舉。

德新社／路透社／Twitter

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！