緬甸軍方本月初發動政變，開槍鎮壓抗爭者，面臨越來越大國際壓力之際，外洩政府文件顯示，印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）計劃周四訪問緬甸，將是政變後首名訪緬的外國官員。

根據那封運輸部周二發出的信，勒特諾周四早上會飛抵首都內比都，幾小時後會離開。

路透社周一報道，印尼正推動東南亞國家聯盟（東盟）採納行動方案，要求軍政府承諾舉行選舉，東南亞各國派監察員到緬甸，確保選舉公平而具包容性。不過，計劃沒有包括要求緬甸立即釋放國務資政昂山素姬。

緬甸示威者對計劃表示憤怒，幾百人周二在仰光印尼大使館外集會，抗議選舉建議。有網民和緬甸activist組織「未來國家聯盟」（Future Nation Alliance）發表聲明，警告勒特到訪緬甸，等同承認軍政府。該組織要求外國官員與由被罷免國會議員組成「緬甸聯邦議會委員會」代表廷林昂（Htin Lin Aung）會面，指廷林昂是指定「唯一外交官員」。該組織在聲明中說：「我們強烈反對並譴責印尼派出政府代表團到緬甸，與政變政權進行官式溝通。」

印尼外交部周二表示，勒特諾身在泰國，之後可能到訪區內其他國家，未能證實是哪一國。

路透社

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