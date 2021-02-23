美國高爾夫球名將「老虎」活士（Tiger Woods）周二早上在洛杉磯一宗車禍中受傷。他一度被困車內，要由消防救出送院。

汽車失控滑出路面並且翻側，擱在離公路約9米的草地，車身嚴重損毀。消防員用救生鉗剪開車身救出活士。他的經理人表示，活士腳部多處受傷，正接受手術。

車禍無涉及其他車，當時只有活士在涉事汽車上。當地電視台片段顯示，安全氣袋彈出。

45歲的活士曾是高爾夫球壇一哥，1997至2008年奪得14項大滿貫錦標，但2009年一次撞車後被爆出婚外情，一度暫停參加比賽挽救婚姻並接受戒性癮治療。他2010年復出，卻無復當年勇，加上腰背傷患困擾，令表現大受影響。雖然如此，他仍能於2019年大師賽贏得他第15項大滿貫錦標。

活士上月剛接受第五次背部手術，周一表示正全力進行復康治療，希望能夠趕及參加4月上演的大師賽。

正在佛羅里達州準備下周WGC系列賽的美國球手賈斯汀湯馬士（Justin Thomas），聽到好友活士遇車禍消息，強忍淚水表示非常難過，希望活士大步檻過，並擔心老友的孩子。

美聯社／路透社／英國廣播公司／法新社

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