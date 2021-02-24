美國高爾夫球名將活士（Tiger Woods）周二再度發生車禍，其職業生涯充滿傳奇色彩，初出道便橫掃錦標，卻於2009年遇車禍並被揭婚外情，加上受傷患困擾走下坡。近年他逐漸重拾昔日勇態，惜如今再遇意外，令職業生涯又蒙陰影。

現年45歲的活士2歲時已懂得打高爾夫球，被譽為天才兒童，曾三度獲得美國業餘賽（U.S. Amateur）冠軍，於1996年成為職業球手。同年10月他已取得PGA巡迴賽的參賽資格，半年後更以12桿的差距贏得美國大師賽冠軍，當時他只是21歲。

活士後來逐漸壟斷球壇，1999年贏得PGA錦標賽，翌年再接連捧走美國及英國公開賽，成就高爾夫球四大滿貫，更難得的是他在2000年至2001年贏下四大滿貫（美國大師賽、英國公開賽、美國公開賽、PGA錦標賽），創下史無前例的壯舉，他還曾連續683周排名世界第一，同樣創球壇紀錄。

活士名成利就後獲得大量廣告商青睞，在90年代與好友NBA球星米高佐敦堪稱全球最具標誌性體壇巨星，其名氣不止於高球迷甚至體育迷，亦成為不少年青球手的學習對象。

傷患場外醜聞困擾 遇車禍陷低谷

活士後來因膝蓋受傷，壟斷地位逐漸被打破。2009年他在住所附近遇車禍，後來被揭實情是其前妻艾蓮（Elin Nordegren）當天發現他有婚外情，拿起高球桿追打他，剛巧活士當時服用了安眠藥，打算駕車離開時不慎撞車。

事件嚴重打擊活士，他一度宣佈暫時掛桿，後來復出也不復當年勇。他之後再受背傷困擾，2015至2018年間只出戰一項巡迴賽，在2017年又因涉嫌藥駕被捕，多年來沒再奪任何錦標。

然而他近年逐漸找回昔日光輝，於2019年重奪美國大師賽冠軍，是事隔14年再贏得該錦標，同時是他11年來首個重要冠軍。正當他逐步重返頂級球手行列之際，現在卻再遇車禍，其雙腿更受重創，職業生涯再承受打擊。

法新社／《蘋果》資料室

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