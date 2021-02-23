蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

美中角力｜拜登最快月內簽署行政命令 與台日韓澳合作擺脫中國產業鏈

22分鐘前
中國政府正補貼1,000億美元，希望振興半導體行業。
(蘋果新聞網)

（北美通訊）美國總統拜登最快月內簽署行政命令，與台灣、日本、南韓、澳洲等盟友合作，在晶片和其他策略性重要物資上，加速興建產業鏈，以減少對中國產業鏈的依賴。

《日經新聞》取得行政命令草稿，指拜登將命令發展國家產業鏈策略，以減低自然災害和「不友善國家」的制裁行動，以免重要產業鏈受干擾。有關措施將聚焦在半導體、電動汽車電池、稀土及醫療用品上。白宮相信與盟友合作，可以建設更強大、更具抵抗力的產業鏈。

其中，在晶片方面，華府將尋求與台灣、日本及南韓合作；稀土方面則與澳洲合作。

行政命令草稿亦指，美國計劃在重要物資產業鏈上，與盟友分享資訊，互相支持生產，務求在緊急情況下，可以快速分享存貨和產能；美國亦可要求合作盟友，減少在中國投資。

目前，美國85%稀土以及90%醫療用品由中國入口。報道指，嚴重依賴中國提供重要物資，會造成國家安全威脅。在2010年，中國因為釣魚台群島領土爭議，對禁止出口稀土到日本。 報道引述日本政府官員指，美國將對全球產業鏈作全面檢討，以了解美國依賴甚麼國家提供半導體和稀土。

顧問公司Boston Consulting Group數據顯示，1990年，全球共有37%晶片在美國生產，目前已下跌至12%。目前，台灣生產全球22%晶片，是世界最大晶片生產國，但預測在中國政府大幅補貼1,000億元（美元，下同）振興半導體行業，該國在2030年將取代台灣，成為全球最大晶片生產地，生產全世界24%晶片。

目前，全球只得數間頂尖半導體生產商，它們擁有龐大討價還價空間。報道預料，美國在半導體產業方面需要一段時間，才能改變產業生態。

去年，美國已開始拉攏台灣、日本和澳洲，在重要科技和資源上，合力擺脫中國供應鏈。去年11月，台美官員簽署備忘錄，推動7個科技領域合作；台積電也在美國邀請下承諾投資120億元，在亞利桑那州設廠，生產軍用半導體，預料2024年投產，美國政府將為項目提供補貼。

日本政府亦預留19億元，邀請台積電到日本設廠生產晶片，與日本公司展開合作。《日經新聞》早前報道，台積電正計劃斥資200億日圓，在日本興建研發中心。

稀土方面，美國正和澳洲合作，由美國國防部提供財政支援，協助澳洲稀土開發商Lynas在德州興建加工設施。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

美國拜登行政命令台灣日本南韓澳洲晶片中國產業鏈半導體美中角力稀土
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner