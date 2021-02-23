（北美通訊）美國總統拜登最快月內簽署行政命令，與台灣、日本、南韓、澳洲等盟友合作，在晶片和其他策略性重要物資上，加速興建產業鏈，以減少對中國產業鏈的依賴。

《日經新聞》取得行政命令草稿，指拜登將命令發展國家產業鏈策略，以減低自然災害和「不友善國家」的制裁行動，以免重要產業鏈受干擾。有關措施將聚焦在半導體、電動汽車電池、稀土及醫療用品上。白宮相信與盟友合作，可以建設更強大、更具抵抗力的產業鏈。

其中，在晶片方面，華府將尋求與台灣、日本及南韓合作；稀土方面則與澳洲合作。

行政命令草稿亦指，美國計劃在重要物資產業鏈上，與盟友分享資訊，互相支持生產，務求在緊急情況下，可以快速分享存貨和產能；美國亦可要求合作盟友，減少在中國投資。

目前，美國85%稀土以及90%醫療用品由中國入口。報道指，嚴重依賴中國提供重要物資，會造成國家安全威脅。在2010年，中國因為釣魚台群島領土爭議，對禁止出口稀土到日本。 報道引述日本政府官員指，美國將對全球產業鏈作全面檢討，以了解美國依賴甚麼國家提供半導體和稀土。

顧問公司Boston Consulting Group數據顯示，1990年，全球共有37%晶片在美國生產，目前已下跌至12%。目前，台灣生產全球22%晶片，是世界最大晶片生產國，但預測在中國政府大幅補貼1,000億元（美元，下同）振興半導體行業，該國在2030年將取代台灣，成為全球最大晶片生產地，生產全世界24%晶片。

目前，全球只得數間頂尖半導體生產商，它們擁有龐大討價還價空間。報道預料，美國在半導體產業方面需要一段時間，才能改變產業生態。

去年，美國已開始拉攏台灣、日本和澳洲，在重要科技和資源上，合力擺脫中國供應鏈。去年11月，台美官員簽署備忘錄，推動7個科技領域合作；台積電也在美國邀請下承諾投資120億元，在亞利桑那州設廠，生產軍用半導體，預料2024年投產，美國政府將為項目提供補貼。

日本政府亦預留19億元，邀請台積電到日本設廠生產晶片，與日本公司展開合作。《日經新聞》早前報道，台積電正計劃斥資200億日圓，在日本興建研發中心。

稀土方面，美國正和澳洲合作，由美國國防部提供財政支援，協助澳洲稀土開發商Lynas在德州興建加工設施。

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