早前宣布脫離英國皇室事務的哈里王子和梅根，與音樂串流平台Spotify簽約製作節目搵真銀，引起輿論議論。Spotify據報斥資高達1800萬磅（約1.98億港元）邀請哈里夫婦主持Podcast（網絡廣播節目），引起其他節目主持和音樂人不滿。

哈里夫婦在Spotify推出名為「Archewell Audio」的專屬Podcast，首集將於本月29日上架，報稱會宣揚「仁善和同情心」。不過，哈里夫婦的天價簽約金額曝光後，惹來不少音樂人和作曲家不滿，投訴自己在Spotify直播節目所獲的酬勞低微，僅僅足夠應付支出。Spotify回應稱，受歡迎的哈里夫婦將有助公司增加收益。

Spotify高層形容哈里夫婦「賣座」

Spotify全球事務主管兼法律總裁古提瑞茲（Horacio Gutierrez）周三出席英國國會聽證，並未交代與哈里夫婦的交易詳情，僅稱「他們不會免費工作」。古提瑞茲形容哈里夫婦「賣座」，把他們的Podcast節目與Netflix熱門劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）和《紙牌屋》（House of Cards）相提並論。

古提瑞茲相信哈里夫婦的Podcast可以帶挈其他節目，「那些高質素的製作演出往往熱賣，吸引人們加入服務，因此惠及所有人。有清晰證據顯示，Podcast提供的服務可惠及音樂消費，所以整體而言會造成良性循環」。但保守黨議員布賴恩（Steve Brine）則形容，這項交易「得罪了一些現在仍要靠開Uber付房租的藝術家」。

英國《每日電訊報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！