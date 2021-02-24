根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.12億，全球死亡人數超過248萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,825萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過50.2萬。印度確診人數超過1,101萬，死亡人數突破18萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,026萬，死亡人數超過24.8萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

《WSJ》：證據顯示中國首批病例或早在前年11月悄然出現

美國《華爾街日報》（WSJ）引述世界衞生組織（WHO）人員表示，中國當局確認武漢各地於2019年12月出現174宗武漢肺炎病例。這足以表明輕症、無症狀或未檢出病例比先前認為的更多。

根據世衛病毒溯源調查人員，中國當局檢視得自2019年12月的13個病毒基因序列後，發現跟華南海鮮市場有關的病例有相似序列，跟市場無關的病例則有些細微差異。世衞團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）說，這兩組病毒可能是在2019年11月中至12 月初開始分化，但也暗示可能早在當年9月就已出現感染。古柏曼斯表示，上述情況連同其他證據顯示，武肺可能是在當年11月下半月某個時間點或不久前傳給人類，極少數的人因此生病，但不足以引起關注，直到後來導致武漢疫情爆發。到了同年12月，病毒傳播範圍已變得更為廣泛，跟華南海鮮市場有關或無關者都染上病毒。

世衞團隊中的澳洲微生物學家德懷爾（Dominic Dwyer）表示：「（2019年）12月應該還有更多人們不知道或未辨認出來的病例。」

報道指出，根據受訪世衞專家評估，2019年11月病毒在武漢低度散播時未被人察覺，為12月更大規模的病例湧現奠定基礎，紐約和意大利北部等地也是在隱藏群組病例蠢蠢欲動數星期後大爆發，跟武漢的模式類似。

英國未真正解封旅遊預訂數已暴增

英國周二新增8,489宗確診，是去年10月以來新低。英國首相約翰遜周一才宣佈英格蘭地區解禁路線圖，迫不及待想放暑假的英國人已經紛紛上網預訂出遊行程，旅遊網站的訪問人次暴增，班機和旅館預訂數也攀升。

約翰遜宣佈英格蘭地區四階段解除封城計劃，希望英國能在6月下旬恢復正常，解除保持社交距離的限制，並讓所有營業場所恢復營運。

儘管距離約翰遜宣布的6月21日完全解除防疫措施還有4個月，而且必須要在滿足四項條件的前提下才能解禁，但去年暑假泡湯的英國人已經迫不及待，紛紛開始計劃放暑假。

另外，《每日電訊報》周二引述英國政府消息人士，如果數據顯示疫苗效果優於預期，有可能提早結束封城。

德國新增病例近30%染英國變種毒株

德國認證醫學實驗室協會（ALM）周二表示，武漢肺炎病毒變種毒株正在德國持續傳播，過去一周新增病例中有近30%系感染了英國變種毒株。德國內政部周二宣佈，對捷克和奧地利蒂羅爾州接壤邊境的管控措施將延長至3月3日。

美國《華爾街日報》／路透社／德新社

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