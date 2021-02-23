英國自去年12月率先為人民接種武漢肺炎疫苗，前日兩項相關研究都證明，接種第一劑疫苗後，已可大大減少病毒傳播率和入院率。

英國公共衞生處以國家數據分析，顯示已接種第一劑輝瑞及BioNTech疫苗（圖）的醫護，感染率可減少70%以上；接種第二劑後，防治率更達85%。數據又顯示，打過疫苗的人即使中招，因武漢肺炎死亡或入院的機會亦大大減少75%有多。

處方免疫部主管拉姆齊說：「未來數周和數月將有更多數據，初步發現值得欣慰。」衞生大臣夏國賢說：「報告證明疫苗有效，知道輝瑞疫苗能高度預防武漢肺炎，實在令人鼓舞。」

同日蘇格蘭愛丁堡大學發表同類研究，當地去年12月8日至今年2月15日，為21%民眾接種共114萬支疫苗，65萬人首劑打輝瑞，其餘打牛津—阿斯利康疫苗，並以沒有接種疫苗的人口情況做比對，發現無論打哪種疫苗，人們4周後因武肺入院的比率大大減低。接種輝瑞疫苗的人，接種後入院率減少85%；阿斯利康群組入院率更大減94%；若以年齡區分，80歲以上高危族入院率亦減81%。

促全球盡快接種

領導研究的教授謝赫說研究結果理想，促全球跟英國盡快接種，以戰勝可怕的疫情。他的團隊下一步會測試首劑藥量的有效期。英國全國6,600萬人口，目前已有1,750多萬成年人接種疫苗；去年春天爆疫以來，累計400萬多人中招，12萬多人死亡，是歐洲最嚴重疫區之一。法新社/美聯社