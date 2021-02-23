美國武漢肺炎死亡人數突破50萬，防疫專家福西（Anthony Fauci）坦言很大程度是政治分歧所致，又認為一個富裕且先進國家，疫情沒理由會嚴重至如此田地。

暗批特朗普

福西接受路透社訪問時慨嘆，疫情來襲，正值美國處於政治分歧而撕裂的時期，單是戴口罩與否都淪為政治表態，而非公共衞生措施。「即使在最佳的情況下，這（疫情）也會是非常嚴重的問題。」福西以德國、英國為例，在全面配合的公共衞生措施下，都飽受疫情之苦。然而，福西認為「這無法解釋，為何一個富裕且先進的國家會有全球最高的死亡率，以及成為全球疫情最慘重的國家。這種情況不應該發生」。

美國人口僅佔全球4%，但染疫死亡人數竟佔高達全球20%。福西說：「這是過去100年以來國家經歷最嚴重的衞生情況。」他相信數十年後，人們會談及「那可怕的2020年，或許還有2021年」。

幾乎整個2020年，福西都為時任總統特朗普的白宮武肺工作小組工作，惟不時跟特朗普意見相左，特朗普欲淡化疫情的嚴重性，拒絕頒令全國戴口罩，甚至不時批評福西的可信性，質疑他提出相關的公共衞生訊息。

福西指，國家抗疫失敗雖然不能完全歸咎特朗普，「但沒有最高領導層參與以科學為根據的抗疫工作，成效顯然受拖累」。他憶述多名州長和市長無視工作小組提出的抗疫建議，「當美國精神如此分裂，我非常、非常傷心」。路透社