facebook早前因反對澳洲政府提出立法，要求科企向傳媒機構為新聞付費，而在平台上封殺當地傳媒專頁。fb日前與澳洲政府達成共識，同意解禁當地新聞專頁，政府則會修改預料將於本周在國會通過的法案。

獲額外兩個月商議期

澳洲財長弗里登貝格指雙方在法例的重要層面上達成共識，意味着只要fb和Google等科企與當地新聞機構達成協議為新聞付款，就不用罰款。兩間公司會再額外獲得兩個月與新聞機構商討協議。fb指將會以自己平台「fb新聞」與澳洲出版社商討。

fb全球新聞夥伴關係副總裁布朗（Campbell Brown）說：「協議讓我們支持自己選擇的出版社，包括小型和本地出版社。」澳洲分部分區總經理伊斯頓（Will Easton）說：「我們很滿意澳洲政府同意作出連串改變回應我們的憂慮。由於這些轉變，我們可以繼續投資在涉及公眾利益的傳媒，並在未來日子為澳洲人恢復供應新聞。」

fb早前強烈反對立法，當中最不滿的是被強制與傳媒機構商討協議，以及讓澳洲獨立仲裁機構有權作裁決。fb擔心會成為國際先例，威脅其商業模式，於是上周封殺澳洲傳媒專頁卻激起全球震怒，此舉更牽連一連串非新聞專業，包括服務癌症病人的慈善組織和緊急服務的專頁。總理莫里森曾憤怒地指控這是fb與澳洲「絕交」的決定。弗里登貝格說：「無疑澳洲為全球加入代理人戰爭。」

法新社/美聯社/路透社