澳洲昆士蘭省布里斯班北部一名狠父不滿兩歲女兒弄髒了尿片，竟然用滾水淋向女兒，導致女兒全身嚴重3級燒傷。這名狠父和妻子更因為擔心遭兒童福利部門追究，竟然延遲了5天才報警求助，讓這名可憐稚女在其間承受極度痛楚，最終不治身亡。而這對狠心父母亦被重判入獄11年和9年半。

案發於2017年5月20日，當時兩歲的馬迪琳（Maddilyn-Rose Stokes）因為弄髒了尿片，其33歲父親斯托克斯（Shane David Stokes）竟然用滾水淋她背部及雙腳，令她3級嚴重燒傷。如果斯托克斯或26歲妻子妮科爾（Nicole）當日立即報警，把馬迪琳送院，她很大機會可以徹底康復。可惜，兩夫婦沒有這樣做。

事前曾遭責備 夫婦決定隱瞞女兒受傷

兒童安全服務部門在案發前已經指馬迪琳嚴重營養不良，即暗示兩夫婦照顧不當。之後又發生女兒被滾水燙傷，兩夫婦擔心再受當局指責，於是決定隱瞞事件。他們只上網搜尋處理燙傷方法，替馬迪琳塗上蘆薈啫喱和纏上繃帶。

直至馬迪琳受傷後5天，兩人才報警。救護人員接報到場，驚見寓所內滿佈染血的繃帶、廁紙和床墊，馬迪琳當時已經昏迷，送院後不治死亡。

被餵食抗抑鬱藥 疑為令女童死前「平靜」

檢控官指出，馬迪琳受傷後因極度痛楚無法走路，「出現脫水和變得虛弱，然後精神錯亂，最後心臟停頓，不醒人事」。而她的血液分析結果顯示，她曾被餵食本來處方予父親的抗抑鬱藥，懷疑是旨在令女童死前「平靜」。

兩人承認虐待、誤殺及延遲尋求治療，昆士省最高法院上周判刑，斯托克斯入獄11年，妮科爾亦要監禁9年6個月，且兩人均不得申請假釋。

英國《每日郵報》

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