（北美通訊）美國民調機構蓋洛普（Gallup）的最新數據顯示，在受訪的超過1.5萬名18歲或以上美國人中，5.6％為同性戀﹑雙性戀或跨性別人士等性小眾族群（LGBT）。其中，在1996年後出生的「Z世代」中，六分之一自認為「LGBT」族群；而2007年同樣調查結果只有4.5％。

蓋洛普研究人員表示，在最高法院把同性婚姻合法化超過五年，加上大部份美國人支持同性戀權利，越來越多人願意界定自己為「LGBT」族群。目前，尚不清楚發生這個變化的真正原因，有機會是美國人對同性戀權利的看法產生轉變，研究人員指，如果情況屬實，則調查可能低估了實際LGBT人口規模。

這次調查只訪問了18歲至23歲的「Z世代」人士，蓋洛普高級編輯鍾斯（Jeff Jones）表示，「隨著越來越多的『Z世代』成年，我們可能會看到這個數字上升。」

加州大學聖克魯斯分校性別與性別多樣化實驗室主任哈馬克（Phillip Hammack）表示，調查結果「令人極其興奮」，因為與他對加州年輕人認定為LGBT的研究結果吻合。他表示，LGBT族群增長的主要原因，與互聯網興起有莫大關係。

哈馬克在90年代出櫃時，當時仍然沒有YouTube﹑Instagram等社交平台，在圖書館或同性戀者同盟以外，也沒有簡單方法來研究性行為或性別，但如今青少年可輕鬆掌握這些訊息，「圍繞性別和性向的限制正逐漸放鬆，這正正由年青人帶領及打破界限」。

過去，蓋洛普同樣調查中，只要求受訪者回答是否認定為LGBT一員；在2020年調查中，受訪者要提供更多有關身份的詳細資料。結果發現，一半以上LGBT受訪者是雙性戀，四分之一表示是男同志，12％是女同志，11％屬跨性別人士，3％擁有其他性別認同，這意味3.1％美國人口認為自己是雙性戀。在「Z世代」中，承認屬於LGBT的受訪者中，72％為雙性戀，這表明在整個「Z世代」中，近12％為雙性戀。

哈馬克表示，儘管雙性戀在LGBT圈子佔很大比例，但在圈子內外，仍然是被排斥及污名化一群，主要是因為20世紀以來，人們對同性戀及異性戀的觀念源於「與生俱來的性取向」，因此，很多雙性戀人士不會像同性戀者般出櫃。另一項調查指，17％雙性戀成年人與異性伴侶結婚，只有1％與同性伴侶結婚；13％擁有異性伴侶，3％擁有同性伴侶。

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