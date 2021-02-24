（北美通訊）加拿大國會周一通過無約束力議案，判斷中國對新疆維吾爾族的待遇構成「種族滅絕」（genocide），但總理杜魯多及其內閣投棄權票。兩位居住在安大略維吾爾族居民表示，樂見這個結果，但認為加拿大政府應採取更多行動，並追究中國逼害維吾爾族及其他突厥穆斯林的責任。

在安大略省居住的維吾爾人阿卜杜拉赫曼（Anwar Abdurahman），則投票結果感到失望，「我很高興所有國會議員都抵禦來自中國的壓力；但與此同時，我對我們的總理和內閣大臣感到失望，因為他們決定棄權。」他補充，希望加拿大採取行動制止種族滅絕，而不是辯論是否應將其視為種族滅絕，但至少也踏前了一步。

另一名安大略省居民圖杜什（Rukiye Turdush）表示，感受到大家對新疆維吾爾族的支持，認為是一個好開始。但她表示，當局需要做得更多，單單提供或承認當地的種族滅絕行為，並不能阻止慘劇發生，但是一個好開始。二人敦促加拿大政府實施《馬格尼茨基法案》（Magnitsky Act），制裁侵犯人權的中國政府，並推動明年的冬季奧運會更改舉辦場地。

阿卜杜拉赫曼續指，希望加拿大與其他西方盟國聯手，為其他國家豎立榜樣，「給中國施加更大的壓力，以制止這類暴行。」他認為，應追究中國的責任及予以懲罰，或將這些侵害人權的人，帶到國際刑事法院受審。國際特赦組織估計，自2017年，估計約100萬人被拘禁在中國新疆集中營內（中國政府稱為「再教育營」）。

圖杜什表示，據她所知，她有30多個表兄弟姐妹被中國拘留，即使被釋放的人，也不敢作聲，她無法得知親人的狀況是生還是死，還是仍然被困在營內，這令她感到很困擾。她希望投票結果可以作出一點改變，為其他無助的維族人帶來希望。

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