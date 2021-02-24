意大利北部港口城市熱那亞（Genoa）附近一個位於海邊的百年公墓周一發生山泥傾瀉，據報約200具棺材跌入海中，雖然事件沒有造成人命傷亡，但仍有多具骸骨有待尋回。

這座位於小鎮卡莫利（Camogli）的公墓有超過百年歷史，坐落於海邊的懸崖峭壁上。據當地民眾拍下的短片，山壁崩塌前發出巨響，崩塌後摧毀了兩座教堂，岸邊堆積了大量岩石，數百具棺材被泥石埋住或浮出利古里亞海（Ligurian Sea）。

卡莫利市長奧利瓦里（Francesco Olivari）形容這場崩塌是「難以想像的災難」，事發後亦立即派出搜索艇找尋骸骨，並封鎖沿海地區，但據當地民事防護評估員賈安德德龍（Giacomo Giampedrone）指，失蹤棺材估計達200具，當局僅找回其中10具。

奧利瓦里補充指這10具從海上尋回的棺材中，已有5具確認到身份，至少有20人聚集在當地市政廳前，等待親人遺體的消息，奧利瓦里表示：「我們將會接見他們，嘗試為牽涉在這宗社區悲劇的受影響人士提供答覆。」官員周二檢查完出事現場後，強調會繼續搜索棺材及遺骸。

懸崖受風雨侵蝕 意外前早現裂縫

熱那亞檢察官辦公室已對今次事件展開調查，當地政府指出公墓坐落的山崖，近年來已飽受暴雨及猛烈的海浪侵蝕。上周六工人在公墓附近的海岸進行維修工程，發現岩石出現裂痕，通報當局後決定暫時關閉公墓。

當局決定關閉公墓令事件中沒有人受傷或死亡，奧利瓦里亦指出當地山崖「非常脆弱」，很容易發生難以察覺或預測的崩塌，幸好今次剛好有工人發現岩石的裂痕。

美國有線新聞網絡／歐洲新聞台

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