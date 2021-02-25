國際奧委會（IOC）周三宣佈澳洲布里斯本是2032奧運主辦城市的「首選」，將跟當地政府及有關組織進入討論階段，四川省與重慶市曾表態聯合申辦這屆奧運。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）表示IOC未來主辦委員會（IOC future host commission）推薦布里斯本成為2032奧運主辦城市，執行委員會接受這建議，並將會跟澳洲奧委會及布里斯本展開進一步討論，預料在3月及7月進行的IOC會議中討論布里斯本的主辦權。

若然成功申辦，同樣屬於昆士蘭省的黃金海岸亦會協辦，該城市曾於2018年主辦過英聯邦運動會（Commonwealth Games），布里斯本亦擁有21庭運動場館。澳洲曾兩度主辦奧運，分別是1956年墨爾本及2000年的悉尼，今次布里斯本申辦獲得澳洲奧委會主席兼IOC副主席科茨（John Coates）支持。

新方或選擇主辦城市 四川重慶曾表態有意申辦

以往申辦奧運的方式，是讓有意申辦的城市各自提交計劃書，然後由奧委會委員用投票方式表決。不過在2019年6月決定改用新方法，就是成立一個委員會專責審查申辦城市，然後向執行委員會推薦，並跟該城市磋商。

最後一次以舊方法選擇主辦城市，是在2017年分別決定由法國巴黎主辦2024奧運及美國洛杉磯主辦2028奧運，但在競選申辦2024奧運的過程中，意大利羅馬、德國漢堡及匈牙利布達佩斯先後退出，最後由巴黎、洛杉磯及IOC三方協商主辦次序，新方法的目的便是應對龐大的申請費用及缺乏認真的投標。

曾有多地表態有意申辦2032奧運，早前四川省透露將跟重慶市將聯手申辦，並在「積極對接、溝通、謀劃之中」，印度孟買和德國北萊恩河-威斯特伐利亞（North Rhine-Westphalia，簡稱北威州）皆表示過有興趣，甚至有傳言指南北韓會破天荒聯合申辦。

仍未正式落實 決定屬「支持」布里斯本

雖然IOC屬意布里斯本主辦，但巴赫強調這決定不是最終決定，仍沒有交代實際跟布里斯本有關方面洽談及正式落實主辦權的時間表，他直言：「這不是針對其他申辦城市的決定，而是支持某一候選城市決定。」

未來主辦委員會主席阿森（Kristin Kloster Aasen）同樣指出推薦布里斯本不是一項「已達成的協議」，但認為宣佈布里斯本為主辦城市的首選是「重要一步」。

法新社

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