匈牙利周三開始為民眾接種中國國藥集團生產的武漢肺炎疫苗，是首個歐盟成員國使用中國製疫苗。緃然官員落力宣傳，但公眾似乎對中國疫苗有戒心。

匈牙利目前已批准並採購五款武肺疫苗，包括國藥疫苗、俄羅斯「衞星V」疫苗、美國輝瑞藥廠與德國BioNTech合作研發的疫苗等。

不過，匈牙利人似乎對東方國家生產的疫苗信心不大。一項在首都布達佩斯進行的民調顯示，27%受訪者表示會接種中國疫苗，43%選擇俄羅斯疫苗，84%說會接種西方國家生產的疫苗。

布達佩斯醫生科馬羅米（Dr. Zoltan Komaromi）周三開始為他的病人接種國藥疫苗，縱然他也關注該疫苗的臨床測試樣本數，亦指疫苗是在政府高官向醫護部門施壓下批准使用的。

本身是一個反對黨的衞生事務發言人的科馬羅米說，周三收到55劑國藥疫苗後，電郵通知病人接種該疫苗的風險和副作用，120名病人中，有22人表示會接種，75人表示不會。

匈牙利同意在未來四個月採購500萬劑國藥疫苗，足夠250萬人每人接種兩劑，接種率能否達標要看公眾對疫苗有多信任。科馬羅米指出，匈牙利在未經歐洲藥物管理局（EMA）審查下批准使用中俄疫苗，削弱了公眾的信心。

政府指反對黨挑起公眾對政府疫苗計劃的不信任，尤其對那些不經歐盟架構採購得來的疫苗。首席醫療官米勒（Cecilia Muller）強調，逾3,000萬人接種過中國和俄羅斯疫苗後無出現問題，叫大家無有怕。

美聯社

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