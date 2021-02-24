武漢肺炎在全球肆虐，各地陸續採購疫苗，希望解決這場全球公共衞生和經濟危機，「疫苗外交」成為一些國家擴大影響力的手段。英國天空新聞引述專家分析指，中國、俄羅斯和印度均策略性地在各地區挑選國家提供疫苗援助，中國和俄羅斯的目標是提升國際地位，掌控更多新興國家；印度則試圖藉疫苗外交加強地區影響力擊敗中國。

全球大部分的疫苗並非產自中國、印度和俄羅斯，平均每10劑中只有一劑來自這3個國家。英國分析公司Airfinity數據顯示，至今有47個國家及包含55個非洲國家的「非洲聯盟」，向中印俄採購疫苗。當中21個國家，截至2月19日並未向以上三國以外購買疫苗；另外16個國家的疫苗有一半或以上來自中印俄。

專家︰中俄目標提升國際地位

經濟學人智庫（EIU）全球預測總監德瑪雷（Agathe Demarais）表示，俄羅和中國「疫苗外交」目標是嘗試提升他們的國際地位，「他們（中國和俄羅斯）在近數十年間已經這樣做，他們正尋求機會進一步提升地位」。目前中國、俄羅斯和印度均未有向Covax提供疫苗，但中國表示，國內3間疫苗開發商已提出申請供應疫苗，現正等候批核。

德瑪雷是前法國外交官，曾負責中東和俄羅斯事務。她認為，俄羅斯和中國採取的是長線策略，受援助國家是否富強已不是最重要，最重要的是可以讓中俄發揮到影響力，「提升長遠國際上的存在感，將讓他們從新興國家中得到好處，當你接收了俄羅斯和中國疫苗，如果他們向你提出一些小要求，你不能說不」。

不過，德瑪雷指出這種做法亦有風險，「俄羅斯和中國正扮演拯救者的角色，但這是有風險的。他們有生產上的問題，他們要為國民接種疫苗，所以更大的擔憂是他們將過度承諾，卻無法兌現諾言」。作為長線策略，中俄兩國不僅向其他國家提供疫苗，亦提供工廠和工人生產疫苗。

學者︰印度疫苗外交意在擊敗中國

印度方面，倫敦大學亞非學院（School of Oriental and African Studies）研究發展問題的專家辛哈（Subir Sinha）指出印度視中國為競爭對手，目標是提供疫苗給鄰國，加強影響力打敗中國；同時總理莫迪（Narendra Modi）希望會被世界視為「慷慨」的男人。

不過，印度目前僅在國內生產疫苗，未有在國外設立廠房，而國內接種疫苗進度緩慢，有些地方政府甚至質疑本地製造疫苗Covivax的成效而拒絕使用，究竟這個南亞大國的「疫苗外交」能走多遠，仍然是疑問。

三國在各地區疫苗供應情況

中國及俄羅斯看準南美洲，迅速向當地提供疫苗。拉丁美洲國家中，巴西向中國採購了科興疫苗，至於阿根廷、玻利維亞和智利等國家則訂購俄羅斯疫苗。德瑪雷直言，拉丁美洲對於中俄而言是「大獎」，因為他們一直很少在這裏發揮到影響力，「拉丁美洲同時是美國的『後院』」，俄羅斯意欲借此騷擾美國」。

在中東及東歐地區中，較富裕的阿聯酋已使用中國國藥疫苗為國民接種疫苗，注射進展僅次於以色列。德瑪雷認為，「中國試圖令阿聯酋成為中東物流輸紐，藉此打入中東」，故積極以疫苗援助該國。此外，歐盟在疫苗爭奪戰進度明顯落後，部分東歐國家已向中俄兩國採購疫苗，包括成為首個使用中國疫苗的歐盟國家匈牙利。

疫苗外交亦是中國在非洲擴張其影響力的策略之一，儘管很多非洲國家參與了世衞主導的武肺疫苗保障聯盟（Covax）計劃，但至今尚未展開大規模接種，中國已搶先一步向非洲國家送上疫苗，例如埃及。俄羅斯亦將向非洲聯盟提供3億劑疫苗，佔該聯盟已訂購疫苗的45%。

在亞洲方面，中國已經在印尼、老撾和柬埔寨等幾個亞洲國家中佔據了主導地位，目前中國在國內已完成6300萬劑疫苗接種，天空新聞預料中國會透過「疫苗外交」擴張其亞洲的影響力。印度則正嘗試以疫苗抗衡中國的勢力，倫敦大學亞非學院專家辛哈認為，印度與中國之間存在競爭，印度認為在斯里蘭卡、尼泊爾和孟加拉三國仍有機會，嘗試向這些鄰國提供疫苗以增強影響力。

英國天空新聞

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