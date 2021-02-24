美國總統拜登周三簽署行政命令，對美國的大容量電池、藥品、稀土礦物和半導體晶片的供應鏈進行為期100天的審視。

政令還會包括在一年內完成對國防、公共衞生、通訊技術、能源、運輸、食物生產這六個部門的審視。

拜登周三在白宮與一個由兩黨議員組成的小組會面，討論晶片短缺問題。他表示會推動向半導體業撥款的法案。

一位政府官員表示，拜登簽署的行政令不針對特定國家，但有分析認為，這是為了對抗中國經濟崛起和促進美國製造業及就業增長而採取的行動。拜登上任後，將中國描述為「認真的競爭對手」，在本月一個有兩黨參議員參加的會議上，拜登說美國的基礎設施須要升級，面對中國的挑戰，美國必須提高競爭力。美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）日前表示，他已指示議員制定一套抗衡中國崛起的立法方案，以在競爭勝過中國，並創造新的美國就業機會。

白宮國安會國際經濟關係與競爭力資深主任哈勒爾（Peter Harrell）周三被問及台灣如何回應美國提出的晶片需求時表示，台灣是美國的重要夥伴，雙方進行建設性對話。

美國過去一年暴露其關鍵領域供應鏈的弱點。武漢肺炎疫情初期，口罩、手套等防護性醫療用品供不應求。汽車製造商目前更因半導體晶片短缺而不得不減產。

穆迪公司預計，全球半導體供應短缺將使美國汽車製造商通用和福特今年的收益減少約三分之一。

此前曾有共和黨議員敦促拜登在半導體等領域採取行動，保護美國供應鏈免受中國的影響。

眾議院外交委員會副主席麥考爾（Michael McCaul）上月底一份聲明中說：「我強烈敦促拜登政府優先保護新興和關鍵技術，如半導體，使之不受中共的控制。我們必須與我們的盟友合作，確保我們的供應鏈安全，技術不受中共控制。」

政府官員表示，他們計劃與工業界和國會議員合作，可以考慮一切辦法，包括使用1950年韓戰時期頒布的《國防生產法》。

全國公共廣播電台（NPR）援引美國半導體業協會會長諾伊弗（John Neuffer）說：「從長遠來看，我認為這次審查將會發現，我們須要在美國製造更多的半導體。現在，大多數都是在海外製造的。這場大流行讓人們認識到，我們的一些供應鏈需要重新平衡。」

報道還援引前總統奧巴馬的特別助理、喬治城大學外交學院亞洲研究系主任麥艾文（Evan Medeiros）稱，關鍵礦物的供應鏈對日常生活非常重要，對美國在世界上的地位也很重要。

路透社／美國之音

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