世界衞生組織及全球疫苗免疫聯盟（GAVI）共同領導的武肺疫苗全球獲取機制（COVAX），昨日分發首批疫苗，將60萬劑武肺疫苗運往西非國家加納。

世衞和聯合國兒童基金會（UNICEF）昨日發表共同聲明，指首批60萬劑疫苗是由印度血清研究所獲授權生產的阿斯利康/牛津疫苗，已送抵加納首都阿克拉，是世衞宣佈武肺全球大流行近一年、COVAX啟動八個月後分發的首批疫苗。UNICEF加納辦事處負責人杜菲及世衞國家代表卡索洛在聲明形容是重大時刻，因疫苗送抵加納，對結束當地疫情十分關鍵。加納衞生部官員上周指會用這批疫苗啟動全國接種計劃，前線醫護人員及高危人士優先打針。

COVAX透過富裕國家和非牟利組織聯合集資，為全球公平分配疫苗，盡快讓世界上最貧窮國家的民眾接種疫苗，以控制疫情。COVAX目標年底前分發23億劑疫苗，其中18億劑免費提供給貧困國家，並覆蓋其國家20％人口，但仍未足以讓各國達到群體免疫以遏制病毒傳播。

歐盟追加47億捐款

另一方面，歐盟委員會主席馮德萊恩前日在世衞一個網上活動上，響應法國總統馬克龍的建議，向非洲的衞生保健人員捐出所需的疫苗份量。歐盟已向COVAX追加捐款五億歐元（約47.2億港元）向新興經濟體提供武肺疫苗，較歐盟最初捐款增加一倍。

路透社