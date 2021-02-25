美國總統拜登提名出任中央情報局（CIA）局長的人選伯恩斯（William Burns）周三到參議院，出席情報委員會召開的提名聽證會，他指美中處於競爭關係，形容中國是「專制對手」（authoritarian adversary），一方面壓制自己國民，另一方面在美國擴展影響力。不過伯恩斯此前亦曾捲入涉華利益問題，甚至曾在2019年邀請美國國會議員訪問北京。

64歲的伯恩斯是資深外交官，曾出任美國駐俄大使、駐約旦大使等，並曾在國務院擔任高級官員。他2013年曾促成美國與伊朗談判，是2015年美國為首的國際社會與伊朗達成核協議的功臣之一。伯恩斯在聽證會上獲共和、民主兩黨議員共同讚許，預計其提名不會遭遇太多障礙，可望在下周或後周順利通過，成為首名執掌中情局的外交官。

批中國壓制國民 盜取知識產權

伯恩斯指如提名獲確認，上任後四大重點將是「國民、夥伴、中國、科技」。他批評中國是難以應付的專制對手，經常盜取知識產權、壓制人民，並擴大在美國的影響力，又表示假如自己掌管美國大學便會建議關閉孔子學院。

俄羅斯同樣是華府重要議題，俄方早前被指在幕後策動黑客攻擊美國軟件開發公司SolarWinds的系統，入侵國土安全部等多個美國政府部門網站。伯恩斯表示拜登政府將盡快評估與俄羅斯有關的活動，亦不能容許伊朗擁有核武。

伯恩斯稱美國對來自北韓、伊朗和俄羅斯的威脅已有豐富經驗，警告中國未來將是美國最大地緣政治對手，美國亦面臨網絡攻擊、公共衞生危機及氣候變化的挑戰。

此前任職基金會 接受董建華捐款

不過伯恩斯早前亦被揭2015年任職卡內基國際和平基金會主席，基金會曾邀請中國全國政協成員、中信資本董事長懿宸加入理事會，並接受對方捐款75萬至155萬美元（約581萬至1,202萬港元）。另外，該基金會亦曾收取由中國全國政協副主席、香港前行政長官董建華成立的「中美交流基金會」捐款，涉款達20萬至50萬美元（約155萬至388萬港元）。

伯恩斯2019年11月亦以卡內基國際和平基金會主席身份，與多名國會議員一行11人訪問北京，稱期望進行「中美關係的跨黨派對話」，並在北京與中國中央黨校國際戰略研究院副教授梁亞濱等多人會面，亦曾與中共黨員共晉午餐。

路透社/《蘋果》資料室

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