【更新facebook反應】緬甸軍方本月初發動政變，引來民眾強烈不滿，示威者近三周以來接連上街示威，各行各業亦有人發起罷工。據報學生及醫生計劃今天再發動連場示威反抗軍方。另外社交網站facebook 宣佈，將會即時停止緬甸軍方使用facebook及instagram 平台，亦會禁止所有與有軍方有連繫的公司在平台賣廣告。

路透社報道學生號召民眾在最大城市仰光集會，並呼籲示威人士帶同讚揚軍政府的教科書，於集會時齊齊將這些書銷毀。不少專業人士及公務員也加入了公民抗命運動，有醫生發起「白袍革命」並計劃今天抗議。

軍方早前開槍鎮壓示威，據悉至少3名示威者被殺，有人權組織指截至周三已有728人因參與抗爭被捕、起訴或已被判刑。

早前有消息指印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）計劃周四訪問緬甸，是政變後首名訪緬的外國官員，引來外界斥責變相承認軍政府合法，最終沒有成行。她目前身在泰國，據指印尼希望領導東盟解決緬甸政治危機。

傳日本中止對緬援助 華府關注大馬逐緬甸難民

各國政府持續對緬甸軍方施壓，日本《朝日新聞》引述多名消息人士指，日本政府將中止對緬甸的官方援助計劃，內閣官房長官加藤勝信回應時指消息沒事實根據，但強調會監察當地情況及考慮不同選項。

馬來西亞當局周三無視法院禁令，將近1,100名緬甸難民驅逐出境，緬甸海軍稱這批難民將於周六返抵緬甸。此舉或會引發人道危機，華府對事件表示關注，並敦促各國因應緬甸情況推遲遣返，一些大馬議員及人權組織亦要求大馬政府解釋。

路透社

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