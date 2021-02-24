美國高爾夫球名將老虎活士（Tiger Woods）周二早上在洛杉磯市郊駕車失事，右腿重傷。洛杉磯縣警長維蘭路華（Alex Villanueva）周三表示，事故純屬意外，不會控告活士魯莽駕駛。專家則表示，活士的傷口有極大感染細菌風險，一旦感染有截肢之虞。

活士周二早上約了兩位美式足球員在一個高爾夫球場攝製節目。有消息人士告訴霍士新聞頻道，活士遲了起程，開車離開酒店時表現急躁。不過，有閉路電視片段顯示，活士沿途沒有超速。

警方指出，活士的車撞到路牌，越過中間隔離帶及對面行車線，翻滾數次，一側朝天停在路邊。他要由消防員救出，送入加州大學洛杉磯分校哈伯醫療中心（Harbor-UCLA Medical Center）救治。活士右脛腓骨開放生骨折，要植入金屬固定物。

其團隊周二晚社交網站發表聲明，稱活士接受了長時間手術後已經蘇醒，恢復了意識。他的經理人斯坦伯格（Mark Steinberg）表示，活士女友艾莉卡（Erica Herman）正在醫院陪着活士。

南加州大學凱克醫學中心（Keck Medicine）骨科創傷外科醫生帕藤森（Dr. Joseph Patterson）表示，類似活士的傷勢在急症室常見，指出其開放性骨折感染風險極高，後果可大可小，可能要做多次手術。

華盛頓美式足球隊四分衞史密斯（Alex Smith）2018年被對手攔截導致小腿開放性骨折，幾乎要截肢，但經過十多次手術後最終傷癒，上季復出。

美聯社／英國《每日郵報》

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