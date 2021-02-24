一項有關美國輝瑞藥廠／德國BioNTech疫苗有效率的真實世界研究證實，該疫苗有效率達94%，與臨床測試數據相若。

之前的輝瑞／BioNTech疫苗有效率數據，都是來自臨床研究，而周三刊載於國際著名醫學期刊《新英倫醫學雜誌》的數據，是來自首項經同行評審的大型真實世界研究，

研究涉及以色列120萬人，由去年12月20日至今年2月1日進行，其間英國變種毒株肆虐以色列。研究發現接種第一劑後14至20日，預防有病徵感染的有效率為57％，接種第二劑後7日，有效率升至94%，而第三期臨床測試的有效率為95%。研究亦發現，接種第二劑後，預防入院及死亡的效果亦相當好。接種第二劑後，有症狀或無症狀感染的風險都比無種疫苗者低92%。

但研究人員指出，數據雖然令人鼓舞，但研究並無對參與者進行有系統的定期檢測，故需要更多證據來確定疫苗有效率。

法新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！