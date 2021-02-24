南韓四個月內第二度有脫北者闖關，暴露陸軍邊防漏洞；涉事北韓男子游泳越境，閉路電視10次拍到他蹤影，兼警鐘兩度響起，但南韓軍方花了整整六小時才截獲，被質疑怠忽職守。

被拍到十次 暴露韓邊防漏洞

南韓聯合參謀本部前日公開上述事件的調查報告，指一名年約20多歲男性漁民本月16日趁入夜游泳離開北韓，以海潮為助力，凌晨1時5分游至兩韓邊界東側的高城郡上岸。他將全套潛水服和蛙鞋脫下，藏在石頭後面，然後身穿厚外套沿海邊鐵絲圍籬向南走約三公里，經一條連南韓軍方都未曾留意的下水道，進入南韓非軍事區，又走了五公里。

據知男子上岸位置附近就有南韓軍瞭望台，閉路電視在凌晨1時5分至38分亦數度拍到他，警報系統又兩度響起，但南韓軍都未有任何動作；到清晨4時，軍方監視器又發現此人三次，但恰好那時士兵正調整海岸監視設備，誤以為系統出錯。

直到凌晨4時16分，邊防部隊才發現和通報上級，再搜尋三小時，在早上7時27分發現睡着了的脫北男子，口罩掛在樹上。據了解，男子表明脫北意願，但一路想找當地平民才自報身份，擔心南韓軍會將他遣返北韓。軍方承認士兵未有按既定程序處理事件，承諾加強邊境保安；前日國防部長徐旭在國會聽證上亦承認邊境監察系統「失靈過時」。

韓聯社/法新社