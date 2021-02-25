（北美通訊）美國人對性小眾的認同越來越高，《紐約時報》報道，美國居民很快可以在護照、社會安全卡（Social Security Card）、綠卡和其他聯邦證件上，在性別選項上除了男或女外，選擇第三種性別：「X」（即性別中立）。目前，全美已經至少10多個州分和華盛頓特區修改法律，以便居民在身份證明文件上的性別欄目選擇「X」。

美國2010年實施的性別標記政策上，申請者需要提交醫療證明，並只適用於從一種性別過渡到另一種性別；例如公民經國務院申請美國護照，申請人亦只可選擇被界定為男性或女性。總統拜登在參選時已承諾要改變這一點，而美國公民自由聯盟正敦促他盡快採取行動。

該組織正與白宮官員商討，在所有聯邦身份證明文件和記錄中，增加性別中立選項，並允許美國人在沒有法院命令或醫療證明情況下，自行選擇性別。組織於上月發起請願，已收集超過3.5萬個簽名，希望可以在3月31日國際跨性別日遞交白宮。

到目前為止，白宮尚未宣佈任何行動。白宮發言人希爾（Matt Hill）曾表示，拜登致力發佈非二進制的身份證件，並希望推動州政府及聯邦政府，允許跨性別美國人更新其身份證件，以準確反映其性別認同。

在2014年，一名退伍軍人兹伊姆（Dana Zzyym）因跨性別理由，想把護照性別更改為「其他」，但遭到拒絕，憤而控告聯邦政府歧視後敗訴；經過多次上訴後，美國第十巡迴上訴法院去年指，國務院拒絕讓兹伊姆更改性別的五個理由中，只有兩個合理，希望國務院重新考慮兹伊姆的護照申請。國務院對此不予置評。

對於許多人來說，在重要文件如駕駛執照和護照上更新或更改性別時，所遇到的官僚主義障礙是無法克服的。加州大學洛杉磯分校法學院威廉斯學院報告指，在美國45個州中，約42％變性人符合投票資格，估計超過35萬人，但他們卻無法出視反映正確姓名和性別的證件。

在某些州分如加州和俄勒岡州，出生證明和車牌上，可提供第三種性別選擇，居民無需提供醫療證明，即可對這些文件作出修改。在俄勒岡州，性別上出現「X」選項的首兩年，就有超過3,500名居民選擇了這個性別。在加州出現「X」選項後數月，也有1,300人選擇了不分性別的身份證件。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！