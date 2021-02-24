根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.12億，全球死亡人數逼近250萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,829萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過50.3萬。印度確診人數超過1,103萬，死亡人數突破18萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,026萬，死亡人數超過24.8萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

染英國變種毒株入院率高64%

丹麥研究發現，感染英國變種武肺病毒株B117，入院率比其他感染病毒變體高64%。

丹麥血清研究所發現，2,155名B117毒株感染者，128人要入院。

B117上周成為丹麥最流行的病毒變體，所致病例佔所有新症近2/3，而年初僅佔不到5%。

加納成為首個世衞疫苗獲取計劃受惠國

60萬劑阿斯利康疫苗周三運抵加納首都阿克拉，加納成為全球首個通過世界衞生組織主導的「武漢肺炎疫苗獲取計劃」（COVAX）接收到疫苗的國家。

加納衞生部發表聲明說，該國將於下周對特定群組接種疫苗，以後將逐步展開全民接種。首批接種者包括一線醫護人員、60歲及以上人群、慢性病患者等。

截至周三，加納累計報告確診病例81,245宗，累計死亡584宗。

英國疫情續有緩和迹象，周三多442人死亡，比一周前少40%。

英今夏或可「除罩」

英國疫情續有緩和迹象，周三新增442人死亡，比一周前少40%。英國的疫苗接種行動如火如荼，已有1,800萬人接種了第一劑疫苗。

英格蘭醫務次官哈里斯（Jenny Harries）周三表示，如果確診個案持續減少，英格蘭人今夏可能毋須戴口罩，但不排除入冬要再戴。

美擬下周分發至少300萬劑強生疫苗

美國白宮抗疫統籌主任辛茨（Jeff Zients）周三表示，如果強生（Johnson & Johnson）研發的武肺疫苗獲得緊急使用授權，政下周會分發300萬至400萬劑。他說，強生已經宣佈目標在下月底前供應共2,000萬劑。

美國食物及藥物管理局（FDA）周三確認，強生單劑疫苗有效而安全，指疫苗整體有效率66%，認為可以安全使用，FDA獨立專家小組周五將評估是否批出緊急使用權。

辛茨表示，拜登政府將會在全美提供超過2,500萬個免費口罩。他表示，這些兒童和成人尺寸口罩均為布口罩，可重複使用，將在全美1,300多個社區衞生中心及60,000個「食物銀行」或「食物廚房」派發。

路透社／新華社／英國《太陽報》

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