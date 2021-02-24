武漢肺炎疫苗供應商輝瑞和莫德納前日向美國國會表示，預料下月運抵美國的疫苗數量會大幅上升，現時的7,500萬劑大幅增加至2.2億劑，相信有足夠劑量讓大部份美國人在夏季接種疫苗。

強生將獲監管機構開綠燈

另一藥廠強生公司料即將可獲監管機構開綠燈。拜登政府前日表示預料首周將有約200萬劑疫苗付運。不過強生公司就指下月底將可為2,000萬人提供疫苗。輝瑞和莫德納預料會在夏季前後各自完成運送三億劑疫苗，連同強生公司額外供應的一億劑，足夠讓所有美國成年人接種，達到拜登政府的目標。另外兩間藥廠諾瓦瓦克斯和英國的阿斯利康亦會向美國供應疫苗。

美國疾病控制及預防中心指，目前已有逾4,400萬美國人接種至少一劑輝瑞或莫德納疫苗，過去七天平均每日有約140萬人接種第一或第二劑疫苗。不過有地區衞生官員指，每周由聯邦政府提供的劑量在州層面依然供不應求。輝瑞和莫德納在國會的小組委員會被指仍未有趕上去年7月承諾供應劑量。

被問及會否因欠缺原材料、儀器或資金而趕不上預期進度，各大藥廠均表示有信心供應充足。輝瑞商業總監楊格說：「目前可以確認我們沒有原材料短缺。」莫德納主席霍格說：「我相信我們已上軌道，目前形勢很好。」強生公司主席內特爾斯就指正與藥廠賽諾菲合作擴大生產規模。

美聯社