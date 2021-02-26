英國《太陽報》引述皇室消息人士指，因感染入院的皇夫菲臘親王周五入院第10天，並將於醫院度過第二個周末，將創下他個人留院最長時間的紀錄。

99歲的菲臘親王上周二晚（16日）因為不適，入了倫敦英皇愛德華七世醫院，周六（27日）將是他第11天入院。今次將是菲臘親王自2013年6月以來，最長的留院時間，當時他接受腹部探查手術，留院11天。白金漢宮在周二表示：「他很舒適且對治療有反應，但預計有數天不會離開醫院。」

他的幼子愛德華王子早前向天空新聞表示，父親情況好了很多，盼望他出院，並感謝公眾「親切的問候」。孫兒威廉王子周一就指他情況「可以」，醫生正監察他狀況。長子皇儲查理斯上周六（20日）下午亦曾到醫院探望父親約半小時。

白金漢宮上周四強調，菲臘親王入院純是遵照醫生建議的「預防措施」。消息人士指，菲臘親王上周乘車抵達醫院後自行步入醫院，並非感染武漢肺炎。

6月將滿100歲的菲臘親王與女皇伊利沙伯二世去年11月一同慶祝結婚73周年紀念，封城期間一同留在溫莎堡。他於2017年在女皇支持下卸任皇室職務，近年曾因不同健康問題入院，包括2011年冠狀動脈血栓、2012年的膀胱感染和2013年腹部探查性手術，對上一次入院是前年12月。

英國《太陽報》／《蘋果》資料室

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