（北美通訊）加拿大政府推出針對香港青年的工作簽證計劃後﹐移民加拿大成為熱話，不少人希望順利登上「救生艇」，離開逐漸失去自由的香港；除了剛畢業的青年，也有正值壯年的港人﹐甘願拋下在香港的成就和安穩﹐以重返校園方式，舉家遷往加拿大，在新國度重新出發。

多倫多特約記者：馮樂怡

古有孟母三遷﹐如今有不少港人為子女前途，捨棄耕耘多年累積的成果﹐在陌生國度開展新生活﹐育有一子的Dixon是其中一人。年過40的Dixon﹐投身社福界逾十年﹐加上太太Heidi的白領工作，離港前兩人月薪逾6萬元（港元、下同）；但為了兒子將來，Dixon全家在去年10月毅然移居加拿大卡加里（Calgary）。

二人拋下功名利祿前往加拿大，太太Heidi重拾課本﹐攻讀與自己專業相關的碩士學位，換取丈夫Dixon得以申請配偶工作簽證﹐並帶上10歲的兒子同行﹐入讀當地公立學校。Dixon笑言，自己是朋友眼中「住洋樓﹐養番狗﹐養埋工人四圍走」的「人生勝利組」﹐但對於將來，他其實感到很迷茫﹐「自己到了這個年紀﹐拼搏多年﹐卻積聚不到甚麼；為了一個物業付出了這麼多後﹐我還剩下甚麼呢？」

除了自己﹐Dixon也擔心兒子長大後，在香港工作沒有太多選擇，只能隨波逐流，「以前還有一個方程式﹐努力讀書工作便有出頭﹐現在這方程式卻漸漸消失......其實大家都知道﹐大學畢業後大家的故事，其實不會有大分別」。

由於預料搬到卡加里後，Dixon首年失業，加上太太的學費，一家三口兩年生活費便超過50萬港元，幸好他們的儲蓄足夠支付日常開支。Dixon說﹐即使太太畢業後重返職場﹐自己也找到工作﹐樂觀估計全家稅後入息只有約6,000加幣（約3.7萬港元）﹐僅及在港工作時一半﹐但足夠有餘﹐「生活指數應該包括能享受多少自由時間、多少親子時間、擁有多大居住空間。在香港﹐即使有以往的收入﹐每月下來卻所剩無幾：一份供樓、一份是外傭薪金﹐其實這些是不必要的。這邊相比起來簡直是『公屋價錢﹐豪宅享受』。」

收入減少一半，但換回兒子快樂童年，「這裏不用功課來衡量學生水平﹐反而用不同活動，或很實際的習作來啟發學生。例如學習簡單機器課目時﹐需要他們自己造一輛模型車，與其他同學比賽；或分小組建立不同商店﹐從產品設計、定價到實際買賣﹐要學生親身投入﹐學習英語、數學、美術方面的知識，」Dixon打趣道﹐現在兒子上學，就好像回到幼稚園時候﹐「在香港﹐他上學的時候我會說『要用心上課』﹐現在我會說『回去玩得開心一點吧』。」

由於加拿大學校的功課和測驗不多，放學回家後學生無須「開OT」，Dixon認為家庭關係更融洽，「我可以陪他去車房找材料，一起造模型車、一起砌模型，煮飯時也可以讓他做小幫手﹐他可以選擇的玩意很多。」

為事業在香港拼搏多年、30歲的年輕夫婦Mille和Andrew，離港前月薪約五萬元，收入尚算不俗；但日以繼夜的打拼﹐讓任職平面設計師的Andrew對將來感到悲觀，「我們工作量頗大﹐每天工作12小時到14小時﹐回家便倒頭大睡﹐沒有生活......這個技能來說﹐做到某一個階段便進步不了﹐公司架構不會有進步、薪金不會有進步，所有事情都是原地踏步。」

2019年爆發的「反送中」運動，成為兩人決心「移加」的導火線，「現在香港的情況，讓我很怕在外面不小心說了一句話﹐就會讓人放大﹐然後被針對。特別是現在的政府，是不會讓你發聲的﹐我覺得不能留在香港做傀儡。」

Andrew早年曾留學英國﹐對當地生活瞭如指掌﹐但二人最終卻選擇前往未曾踏足的加拿大；除了因為在當地有親戚﹐加國政府提供五花八門的移民項目，也是吸引他們移民加國的原因。二人「再留學」的盤算，是讓丈夫Andrew在加拿大讀書，取得本地文憑後提高移民分數，太太Mille則申請工作簽證，打工幫補生計。

不過，武漢肺炎疫情爆發，Mille擔心失業﹐最終也決定重返校園，「有些同學說一個學期要修讀7、8個科目很辛苦﹐但以前在香港要讀更多。」她笑稱，自小最討厭讀書﹐現在要重拾課本﹐即使報讀自己較感興趣的廣播課程﹐也沒有讓自己愛上讀書。相反﹐Andrew認為在加拿大讀書，比在英國時更吃力﹐「（英國）一個學期只有三數份功課﹐但在這邊就是每個星期需要做7、8份功課﹐雖然不難﹐但不能讓自己休息太多。」

二人預計在2022年底畢業﹐有機會受惠加拿大政府推出的「救生艇」計劃﹐但Mille表示，畢業後她會獲得三年工作簽證，所以無須申請「救生艇」項目。但她鼓勵有意移民到加拿大的港人，無論選擇哪一個方法﹐都應該放膽一試﹐「嘗試過才知道自己的底線在哪裏，就算失敗，也可以當作是經驗。有很多人可能瞻前顧後﹐但當你看定了才行動﹐機會已經溜走。」

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