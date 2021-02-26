移居美國加州的英國哈里王子和梅根宣布已接受名嘴奧花雲費訪問，有傳英國皇室感到不滿。威廉王子和夫人凱蒂據報對於哈里夫婦接受奧花雲費訪問感到「震驚」；但有消息人士指，哈里和梅根在專訪中不會說威廉夫婦的壞話，免得火上加油。

美國娛樂雜誌《Us Weekly》報道，對於哈里夫婦決定透過電視專訪公開表達他們的不滿，威廉和凱蒂感到「震驚」。一名知情人士表示︰「這超越了威廉和凱蒂能夠接受的界線，尤其正值菲臘親王入院之時。他們（威廉夫婦）完全嚇呆了。」

專訪預定下月7日在哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，哈里夫婦屆時將大談離開皇室、未來計劃和梅根第二胎。但消息人士透露，哈里夫婦在訪問中不會說威廉夫婦的壞話，「他們（哈里夫婦）不想火上加油」。

據報威廉哈里曾在假日視像通話

哈里和威廉近年一直關係緊張，但報道指兩人最近開始踏出改善關係的一步。消息人士指，「威廉和哈里之間的不和，是非常真實、醜陋和難以置信地緊張」，但兩兄弟曾經在節日進行視像通話，「他們的確處於僵局……對於所有相關人士而言，這就像坐過山車，尤其是他們兩兄弟，但他們正力求不讓事件失控」。

白金漢宮本月宣佈，哈里王子和夫人梅根已確認不會再擔任全職皇室成員，將歸還所有榮譽軍銜和皇室贊助人身份。消息人士指，英女皇本來希望有一個截然不同的結局，「英女皇曾經希望他們（哈里夫婦）會回來，但她並沒有多少可以做到，只能接受他們的決定。經過與皇室漫長討論後，哈里和梅根脫離皇室，是他們選擇要離開」。

美國娛樂雜誌《Us Weekly》

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