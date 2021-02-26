美國聯合航空一班波音777客機上周六在科羅拉多州丹佛上空右邊引擎爆炸，更有零件包括引擎整流罩脫落和墜落到地面。《華爾街日報》引述聯邦航空管理局（FAA）內部文件指，波音公司於出事前數月已計劃加強引擎整流罩；另據消息人士指，波音跟監管部門的相關討論更已長達兩年，但也未及阻止今次事故發生。

《華爾街日報》檢視FAA內部文件後報道，波音認為只對777客機整流罩設計作出修改，會引致多項缺點，「波音決定重新設計整流罩，替代修改現有整流罩的方案，以解決對結構強度的關注」。文件亦提到，波音將會製造全新的整流罩，並向營運商提供移除及更換零件的服務指引。

報道另引述消息人士指，其實波音早於兩年前已就此跟FAA展開討論，以回應當時兩項類似的引擎事故。西南航空一架737客機和聯合航空一架777客機均在2018年發生引擎爆炸事故，幸均未無構成傷亡。

引擎測試現時未顧及整流罩脫落所構成危險

航空專家日益關注引擎整流罩的強度，尤其是能否承受引擎整流罩渦輪扇葉折斷並脫落。機師雖然曾經受訓在只有一個引擎運作的情況下降落客機，但引擎整流罩脫落可能為乘客和客機造成危險。而國家運輸安全委員會（NTSB）的專家和報告指出，現時的引擎測試並未考慮到這項可能性。

波音及FAA拒絕評論有關報道。波音僅稱，將繼續遵照FAA有關波音777客機的整流罩指引。FAA發言人表示，當局關注如何降低引擎漩渦輪葉受損後，對整流罩的破壞，並正與波音合作改善導致2018年西南航空事故的引擎設計，審視其他引擎作出變動的需要。

另外，FAA周四表示，因波音違反2015年改善安全疏忽的協定，被罰款540萬美元（約4188萬港元）。波音亦同意繳付121萬美元（約931萬港元）對另外兩宗案件進行和解，包括波音讓未經授權員工於2017年11月至2019年7月進行認證客機飛行的工作，以及職員受壓力下批准旗下787夢幻客機的飛行許可。

華爾街日報／美國財經頻道CNBC

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