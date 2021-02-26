北韓因應武漢肺炎疫情已關閉邊境超過一年，停飛所有航班及禁止火車進出邊境，與鄰國俄羅斯及中國隔絕。俄羅斯外交部周四表示，有數名俄羅斯駐北韓大使館員工，本周乘坐一部手推車經路軌離境。

俄羅斯外交部在官方Facebook專頁上載圖片，可見數名小孩坐在一部手推車上，車上放有一些行李，成人則負責在後方在路軌上推車，這批人士包括俄羅斯駐北韓大使館的三等秘書索羅金（Vladislav Sorokin）及其3歲女兒。

這一行人最年幼的是一名3歲女童，他們從平壤乘搭了32小時火車，再乘坐2小時巴士抵達邊境，這時索羅金推着手推車走了超過一公里路，越過圖們江上的大橋，在入境俄羅斯後受到俄國外交部同事迎接，並乘搭巴士前往海參崴機場。外交部發文表示：「由於邊界已關閉一年多，客運也停止，他們返國之路漫長且艱難。」

俄羅斯外交部未有透露他們離境的詳情，包括他們這個行程有否違反北韓規定，或是他們是否曾遇到任何警察或邊境人員。北韓自去年1月以來封關，後來更在接壤中國的邊境派兵，下達「格殺令」，防止非法入境者將病毒帶入北韓，連去年夏季北韓出現嚴重水災，領袖金正恩也拒絕國際援助。

在人員和物資無法進入北韓下，防疫限制措施嚴重阻礙外交官和援助人員的活動，多數西方大使館已因此將全數人員撤走。

美國《紐約時報》／中央社

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