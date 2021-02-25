美國紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)涉嫌性騷擾前女助理博伊蘭(Lindsey Boylan)之事越鬧越大，他多年來的政敵紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也加入攻擊，要求就指控調查。白宮也稍為改變之前對科莫醜聞的迴避態度，發言人稱所有指控必須檢視

博伊蘭周三發表網誌，指控科莫在2015-2018年她任職其助理期間，對她進行性騷擾，包括未經她同意吻她的嘴，又在一次飛行旅程中建議玩脫衣紙牌遊戲，在經過她身旁時，又借意「摸我的下背部、手臂和腿」。他的辦公室發表聲明說，博伊蘭聲稱「有不恰當行為的指控純屬虛構」。

博伊蘭去年12月首次在Twitter上指控科莫性騷擾，她說：「紐約州長科莫性騷擾我多年，很多人都看見…我永遠無法預期會發生甚麼：我會因為工作而被質問，還是因為外表而受騷擾，抑或同一段對話中兩者都有？ 這就是多年來的情況。」科莫當時只回應說「並非事實」。

白宮撐科莫態度似有變 發言人稱必須檢視指控

不過，紐約市長白思豪表示須進行全面獨立調查，他說：「這是非常嚴重的指控，我們需要知道真相。」白宮發言人普薩基（Jen Psaki）也一改之前迴避評論科莫醜聞的態度，表示所有指控必須檢視。

科莫去年春季在疫情簡報會上直率動人的言論，與時任總統特朗普淡化疫情的取態截然不同，令他人氣急升，更一度是拜登政府司法部長的熱門人選。但隨著紐約聯邦檢察官就州政府是否隱瞞老人院死亡數字展開初步調查，再加上性騷擾醜聞，令他聲望大挫。

科莫已擔任紐約州州長10年，第三個任期到明年屆滿。

法新社/《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！