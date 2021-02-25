美國流行樂壇天后Lady Gaga飼養的兩頭法國鬥牛犬在荷李活街頭被持槍匪徒搶走，負責放狗的工人被匪徒開槍打傷，相信無性命危險。Lady Gaga據報懸紅50萬美元(380萬港元)緝拿兇徒。

洛杉磯警局行劫及兇殺組指揮官迪柏特(Jonathan Tippett)說，放狗工人周三晚約9時40分帶著Lady Gaga飼養的3隻狗在日落大道附近一條街道散步，一架4門房車突然靠近，車上兩名匪徒跳落車企圖搶狗，放狗工人反抗，匪徒用半自動手槍向他開了一槍，成功搶走兩隻狗Koju和Gustav乘車逃去，另一隻狗Miss Asia則成功逃脫，之後由警員尋回。

迪柏特表示被搶去的狗屬於Lady Gaga，但未知是否因此成為目標。在事發時，Lady Gaga正在羅馬拍攝一齣有關Gucci家族的電影。

法國鬥牛犬是頗受美國人喜歡的狗種，健康狗仔的身價通常要數千美元以上。

路透社/7news.com.au

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