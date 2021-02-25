美國眾議院外交委員會周四通過由民主黨籍主席米克斯（Gregory Meeks）上周提出的2項決議案，譴責北京、港府持續侵犯香港人民自由與權利，以及重申尊崇民主、人權與法治對美國外交的重要性。此外，外委會又通過法案，要求國務卿在北京2022年冬奧舉行前，確保美國選手了解主辦國的人權問題，以防中國靠冬奧進行大外宣漂白形象。北京指美國的決議案違背事實，指摘美國雙重標準。

決議案重申美國眾議院對港人的支持，並鼓勵美國總統、國務卿及財政部長與盟國合作，共同回應香港情勢，包括為害怕遭迫害的港人提供保護、支持有意在國際法院提出控訴、要北京對違背「中英聯合聲明」法定承諾負上責任。決議案也呼籲美國行政部門，持續對相關涉入中港官員實施制裁，並鼓勵盟國指示各自聯合國代表透過意見表達、表決及影響力，督促聯合國指派一位特別任務負責人，關注並就香港人權情況進行報告。

至於北京冬奧，目前離舉行日期不到一年，國際上要求取消中國主辦權聲音越來越大。美國國會議員也紛紛提案，以中國壓迫新疆維吾爾族與香港人為由，要求國際奧林匹克委員會（IOC）「改讓尊重人權的城市主辦冬奧」。

美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）周二提出「國際運動賽事的美國價值與安全法案」（American Values and Security in International Athletics Act），以阻止中國等踐踏人權國家靠國際賽事改善形象。根據法案內容，若某場國際賽事是由特定共產國家舉辦，或主辦國在國務院最新人口販運評比報告中被評為最差的第3級（Tier 3），或被美國國務卿認定具嚴重人權隱憂，國務卿最晚應在賽事開始前180天，發送資料說明該國人權問題。

此外，法案也要求國務卿在資料中告知選手可能面臨哪些隱私或安全風險，以及該如何自保，避免淪為外國情報蒐集目標。法案提出數天就被排上外委會議程，並在周四與多條民主、人權相關法案一併審議。法案獲得外委會一致通過，接下來將送交眾議院全院審議。根據美國立法程序，法案須獲得參眾兩院通過，才能遞交總統簽署後生效。

麥考爾在委員會上表示，中國利用2008北京奧運洗白形象，現在又要主辦2022冬奧。他說：「確保美國隊妥善了解（中國）人權問題與侵犯性監控行徑，有助保護他們不被利用，也能阻止中共把奧運當成一場『大外宣運動』。」

中國外交部斥美國雙重標準

中國外交部發言人汪文斌周五指出，美國國會決議案違背客觀事實，罔顧香港民心，稱「美國自己有幾十部涉及國家安全的法律，有關決議案卻反對香港國安法，是赤裸裸的雙重標準，反映了美方虛偽的本質」。他重申香港事務純屬中國內政，停止借涉港問題干涉中國內政。

中央社/《蘋果》資料室

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