【傳媒生機】澳洲國會昨天完成立法程序，開全球之先通過法案，強制facebook和Google等全球數碼平台必須為刊登澳洲產製的新聞內容付費。多國亦準備推出類似立法，外界關注此舉能否扭轉傳媒在網絡年代的惡劣經營環境。

草擬《新聞媒體與數碼平台強制議價法》的澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）指，數碼平台免費取用新聞內容催谷流量，卻又搶走傳媒的廣告收入。據委員會統計，當地數碼廣告費有53%流入Google，28%流入fb。澳洲過去十年卻有數十新聞媒體倒閉，數千新聞工作者職位流失。

不守新法可罰一成收入

澳洲政府指法案目的是「確保新聞媒體企業產生的內容，得到公平的報酬，助關乎公眾利益的澳洲新聞業持續」。法案的撒手鐧是當數碼平台未能自行跟傳媒達成付費協議，就會由政府的仲裁小組介入，為付費金額作最後決定，不守新法的平台最高可被罰款在澳洲的一成收入。

科網巨企對法案反應激烈，Google一度威脅將搜尋業務撤出澳洲，fb上周更停止向澳洲用戶提供當地新聞內容，但fb行政總裁朱克伯格與澳洲財長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）周二對法案修訂達成協議後，稱會撤回封殺。

新修訂令弗萊登伯格決定將有關數碼平台納入強制仲裁機制前，先給予一個月通知，另外加設最長兩個月的調解期，令平台有更多時間與新聞傳媒達成協議，以避免強制仲裁。澳洲眾議院上周已通過法案，修訂後法案昨亦在參、眾兩院輕易通過。

弗萊登伯格表示，新法「鼓勵各方在本法規外進行商業談判，政府對Google和fb最近與多家澳洲新聞傳媒企業達成商業安排，感到欣慰」。ACCC主席西姆斯（Rod Sims）指新法令科網巨企不能靠本身的市場力量大石壓死蟹，「Google和fb需要傳媒，但不需要特定一家傳媒公司，令傳媒公司爭取不到商業協議」。

地區報紙恐難從中得利

Google近日先後宣佈跟梅鐸的新聞集團、旗下有《悉尼先驅早報》、《年代報》和多家電台電視台的九號娛樂集團，以及西部七號傳媒集團達成付費協議，其中後兩者據報將每年各獲支付3,000萬澳元（1.86億港元）。fb亦初步跟西部七號傳媒達成同額的付費協議。代表161份地區報紙的機構，卻擔心它們無法分一杯羹。

加拿大、英國等國家亦正考慮推出類似立法。路透社引述消息，指fb今年內亦會尋求跟加媒達成使用新聞內容許可協議。不過專家對新法能否救傳媒不太樂觀。英國牛津大學商學院講師穆爾斯指，澳洲多數傳媒得到的錢相信不多，fb如談不攏亦有可能再封殺。昆士蘭大學經濟學家奎金認為，傳媒要生存可能需要公帑直接資助，或從廣告費徵稅。

法新社/路透社/美聯社