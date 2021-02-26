緬甸連日來持續有民眾示威反對軍方政變，仰光周五（26日）繼續有示威者上街。路透社報道，防暴警察拘捕了一名日本籍記者，是本月初軍事政變以來，是首名被拘捕的外國人記者。自由亞洲電台在Facebook直播表示，緬甸警方已釋放早前被捕的北角裕樹（Yuki Kitazumi），他在離開警局時表示：「感謝我所有的朋友，我很好，很安全。」

被捕的是日本自由身記者，姓名北角裕樹，曾在《日本經濟新聞》任職，據悉他在仰光經營一間媒體製作公司，業務包括製作新聞內容，當時正在示威現場進行採訪。北角裕樹的緬甸人同事引述目擊者表示，北角裕樹曾經被數名警察痛打頭部，幸好有戴著頭盔，才令其頭部沒有受到重傷。

根據緬甸傳媒Mizzima拍到的相片，北角裕樹被數名防暴警察押走。其緬甸人同事則指，自己當時不在示威現場，當地時間早上11時30分左右收到一則他被捕的短訊後，便失去了聯絡，曾經就此聯絡日本大使館卻也未能獲得甚麼資料。後來終於成功聯絡到北角裕樹，他說：「我已經聯絡到他，他終於可以使用電話，他說自己現在安全和沒有受傷，目前身在三橋警察局（Sanchaung police station）。」

日本內閣官房長官加藤勝信表示，正在跟有關方面確認消息是否屬實，多間傳媒亦向日本駐當地大使館查證事件，緬甸警方則仍未作出回應。

路透社/共同社

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