【新增動新聞】聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周五在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會第46屆年會上發言，提到香港局勢，指中國以武漢肺炎疫情及國家安全為由限制基本人權，呼籲就新疆任意拘留、虐待和強制性勞動展開獨立調查，又指有信心可就到訪中國問題上找到「互相同意」的條款。律政司司長鄭若驊亦在同一場合以視像發言，指國安法恢復法治和秩序。

巴切萊特指香港有600人因參與示威而受調查，部份是因為港版國安法，她又呼籲就新疆任意拘留、虐待和強制性勞動展開獨立調查。她說：「維權人士、律師、人權捍衞者及部份外國公民面臨任意的刑事檢控、拘留或不公平審判」。

除了中國問題，巴切萊特表示歡迎美國採取措施應對系統性種族主義和針對移民家庭的隔離政策，促請美國找出替代方案取代大規模拘留移民。她又就沙地的人權情況發表意見，促沙地容許言論及集會自由。

鄭若驊亦在同一場合視像發言，指國安法對恢復法治和秩序以及維護國家安全有效，令香港長期繁榮穩定，讓居民可以在一個安全、平和的環境享受權利和自由，成功落實「一國兩制」，符合國家和「兩制」的長遠利益。

英國、德國、法國先後批評中國人權狀況

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周三（24日）在會議上，譴責中國「體制上壓迫」維吾爾族；人權觀察（Human Rights Watch）指出，中國透過正式的法院系統，加強對新疆維吾爾少數民族的壓迫，包括以「尋釁滋事」罪及贈送海外親屬禮物等莫須有罪名，判處更長的刑期。

另外，英國和德國的外交部長周一先後在聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）第46屆年會批評中國損害香港和新疆人權。英國外相藍韜文發表預先錄影演說，表明會繼續為遭受這些駭人聽聞待遇的港人和新疆少數民族發聲，更呼籲盡快派人權專員赴新疆調查。

藍韜文批評香港人權受到有計劃侵犯，港版國安法明顯違反中英聯合聲明，對個人自由產生寒蟬效應，強調香港必須舉行自由及公正的立法會選舉，並允許反對派人士參予。另外他又形容新疆目前局勢難以接受，幾乎每天都看到中國有系統損害新疆維吾爾穆斯林及其他少數民族的人權，他們遭到酷刑虐待，又強迫勞動，甚至迫使婦女絕育。

德國外長馬斯（Heiko Maas）批評中國和俄羅斯迫害異見者和少數族裔。他說：「我們恪守《世界人權宣言》......不容任意扣留少數族裔，如新疆維吾爾族，或者中國對香港公民自由的壓制......當和平示威和反對派領袖遭到攻擊和囚禁，如白羅斯和俄羅斯發生的事，我們不會沉默。」

路透社／《蘋果》資料室

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