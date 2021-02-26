緬甸軍方本月初發動政變，激起民眾連日來上街示威，繼早前有軍方支持者向抗爭人士施襲，有人質疑是當地警方派人喬裝滋事。路透社報道，防暴警察同日突襲最大城市仰光的示威區，施放多枚催淚彈，鎮壓行動持續至周五凌晨，但仍難阻示威者周五早上再次聚集，防暴警隨即驅散及拘捕示威者，據指有日本籍記者被捕，是政變以來首次有外籍記者被捕。軍政府周五宣佈去年大選結果作廢。

緬甸新聞網《現在緬甸》（Myanmar Now）周五引述其所屬政黨全國民主聯盟的官員報道，正在首都內比都被軟禁的昂山素姬，已被移往一個未知地點。昂山素姬自2月1日以來一直被軍方扣留，報道指她6天前已被人移走，黨內官員指：「我們不再知道她被關在哪」。

第一大城仰光首度發生軍警開槍驅離民眾，警方周五在兩大城市行動，目擊者指見到警方發射閃光彈，橡膠子彈，以及向天開槍，仰光及曼德勒各地至少有一人受傷。仰光有傳媒工作者表示，仰光衝突情勢突升溫，原因可能是因為下周日（28）日將有另外一場大規模遊行，加上法院下周一（3月1日）開庭審理國務資政昂山素姬一案，軍方認為是時候要做出回應。

綜合目擊者及現場直播片段，防暴警察在仰光淡汶區（Tamwe）發射催淚彈，驅散當時在場的示威者，有居民表示整個晚上持續聽到槍聲，有防暴警察在區部份地方駐守，直至周五凌晨2時才離去。有不願披露姓名的居民坦言他們當時非常害怕，據悉示威活動直今已有至少3名示威者被殺。

有昂山素姬的支持者在社交網絡號召民眾，周五早上繼續到淡汶區舉行示威集會，仰光其他地方及第二大城市曼德勒亦有示威者繼續上街。駐守在仰光街頭的防暴警察隨即進行驅散行動，據當地傳媒Mizzima消息及拍到的相片，有一名日本人記者被警方帶走，其後有報道指他已獲釋。

較早前路透社報道，仰光中部有約1,000名軍方支持者集會，更襲擊在場記者及反軍方示威者，目擊者表示有軍方支持者手持短刀，又有人擲石及用彈弓彈射雜物，造成數人受傷。由於有網民指到部份人是由警車接載到場，還戴著耳筒，故質疑背後是軍方或警方指使或喬裝。

軍政府宣佈大選結果作廢

緬甸軍方政變後委任新的選舉委員會，於周五宣佈去年11月緬甸大選結果「無效」。

緬甸選舉委員會主席吳登梭（U Thein Soe）與至少53個政黨會面後，宣佈「全國民主聯盟2020年選舉結果不再有效」。

緬甸2020年11月舉行聯邦議會選舉，全民盟獲半數以上聯邦議會席位。軍方認為大選存在舞弊行為，要求選舉委員會展開調查，並推遲召開新一屆聯邦議會會議，2月1日發動政變奪權，總統溫敏、國務資政昂山素季及全民盟部分高級官員被軍方扣押。軍方隨後宣佈實施為期一年的緊急狀態，國家權力被移交給國防軍總司令敏昂萊。但軍政府未能平息民眾的示威和公民抗命運動。

政府搞分化暗示會補償開工公務員 民眾甘願作出犧牲

緬甸眾多公務員希望藉由癱瘓政府部門，來迫使軍方交出權力。法新社引述一項外判調查顯示，緬甸所有24個政府部會都有人參與罷工；而聯合國的緬甸特別調查員也估計，大約四分之三的公務員都正在罷工。軍頭敏昂萊(Min Aung Hlaing)本周二曾表示，近三分之一的醫院不再運作，斥責罷工醫護，並且暗示仍在工作的醫生和教師，將很快會收到現金獎勵。

緬甸公務員今天（26日）出糧，早前傳出負責支付政府薪水和退休金的「緬甸經濟銀行」(Myanmar Economic Bank, MEB)，因為罷工而空無一人，但國營媒體反駁政府發不出薪水是謠言。隨着軍方幾乎每天都呼籲公務員返工，否則面臨法律行動，同時當局連日趁夜拘捕參與公民抗命活動人士，反映軍政府越來越不安。

不過，公務員也面臨越來越大的壓力，以假名受訪的公立大學講師提達（Thida）表示，在可預見的未來可能領不到薪水，但她認為對抗軍政府必須做一些犧牲，「我有一些存款，將先拿來用」。另有部份協助公務員的組織成立，為他們提供糧食和居住的地方。此外，被罷黜的公務員也誓言，一旦恢復民選政府，將會補償他們失去的工薪，這也讓包括提達等人，燃起了一絲希望。提達說：「我並不擔心失去工作，因為我堅信，緬甸一定能重建民主。」

世界銀行停止對緬援助

國際社會持續關注緬甸局勢，同時不斷向軍方施壓。路透社獲得一封世界銀行發送給緬甸財政部的信函，內容指鑑於緬甸近日局勢，世銀將暫停處理緬甸在2月1日（政變當天）後提交的提款申請，換言之暫時無法取得世銀新的援助。

世銀去年向緬甸批出超過3.5億美元（約27.3億港元）的新貸款及援助，世銀行長馬爾帕斯（David Malpass）上周透露，將會對緬甸採取「格外謹慎」的態度，但仍會執行政變前已批核的計劃。

英國則繼續制裁緬甸軍方人員，外相藍韜文周四宣佈，對緬甸軍方實施進一步制裁，再將6名軍方人員，加入之前的19人制裁名單。

路透社

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