2015年出走遠赴敍利亞、加入極端組織「伊斯蘭國」（IS）當「聖戰新娘」的21歲英國少女貝古姆（Shamima Begum），前年被英國政府拒絕攜子回國及褫奪公民身份。英國最高法院周五裁決，貝古姆不獲准回國就褫奪公民身份的裁決上訴。

這個決定是由最高法院5位法官一致作出，英國最高法院院長韋彥德勳爵（Robert Reed）指出，公平聆訊的權利並非大過所有其他考慮，例如公眾安全。英國首相約翰遜對法院裁決表示歡迎，「我們一直確保英國的治安及安全，不容受到任何危害」。

貝古姆目前身處敍利亞北部一個由武裝人員控制的營地，她不獲准與律師溝通或以視像形式參與聆訊。

2019年被褫奪英國公民身份

原居倫敦的貝古姆2015年2月17日年僅15歲時，偕兩同學一起投奔IS。她嫁予荷蘭籍聖戰分子雷代克（Yago Riedijk）後，曾誕一子一女均夭折。去年2月腹大便便的她在難民營被人發現，她再誕子後，表示欲攜子回英國：「我不想像之前那樣失去孩子。難民營這裏，並非適合養育孩子的地方。」但最終兒子也夭折。

惟英國輿論不表同情，尤其是她前年接受訪問時不諱言無悔投奔IS，時任內政大臣賈偉德最終以國安為由，於2019年褫奪貝古姆的英國公民身份。賈偉德曾指貝古姆的媽媽是孟加拉人，故她也擁有孟加拉國籍，但孟加拉外交部也表明不會容許她入境。

貝古姆其後挑戰內政部的決定，希望可回到英國上訴，英國一個法院本來於去年7月裁決，指貝古姆缺乏公平及有效的上訴機會，判她可回國上訴，但內政部11月於最高法院就此提出上訴，稱讓她回英國「會構成重大的國安風險」，讓公眾面對「增加的恐怖主義風險」。

英國天空新聞／《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！