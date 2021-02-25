美國參議院前日繼續為內閣官員提名人舉行聽證會，焦點落在中央情報局（CIA）局長人選伯恩斯。他形容中國是獨裁和難對付的對手，有非凡的野心，將是國家安全未來多年的重點。

伯恩斯列出人民、合作、中國和科技是四項優先考慮的重點，指摘中國加強竊取知識產權的能力、壓制人民和擴展延伸力和在美國建立影響力，形容中國國家主席習近平的方針有「具侵略性和無掩飾的野心」，必須以長期努力擊敗它，又認為這場競爭並非如冷戰時的蘇聯般只是安全問題和意識形態之爭，警告中國是對科技有非凡野心和有經濟能力的對手，其姿態對立和掠奪性的領導性將帶來最大的地緣政治考驗。

他又形容俄羅斯、北韓和伊朗是「熟悉的威脅」，談及氣候變化、全球衞生和網絡攻擊是重大風險，並承諾讓CIA擺脫政治，擔當美國的第一道防線。

準貿易代表促中國找數

貿易代表提名人戴琦亦以中國為重心，認為美國要為中國訂立戰略性和連貫的計劃，幫助美企應付中國由國家主導的經濟模式，並要中國兌現貿易承諾，指中國同時是對手、貿易夥伴和應對一些全球挑戰的合作對象，因此要同時兼顧。她又承諾會以美國工人為焦點，主張重建美國聯盟、參與國際組織、支持創新、提升美國競爭力、強化美國的供應鏈和與加拿大和墨西哥達成新的貿易協議。

路透社/法新社