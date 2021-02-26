美國「保守政治行動大會」（CPAC）周四於美國佛羅里達州奧蘭多揭幕，前總統特朗普將於周日發表演說，外界關注他如何展現對共和黨的影響力，據報他將重點攻擊民主黨總統拜登的對華和移民政策。眼見特朗普影響力猶在，參議院共和黨領袖麥康奈爾在早前與之隔空互相批評後，周四也突然態度轉變，聲言特朗普倘若成為2024年共和黨總統提名人，他絕對會支持對方。

麥康奈爾︰絕對會支持特朗普

自從上月佔領國會事件，麥康奈爾公開批評前總統特朗普煽動暴力，特朗普亦反罵對方是「鬱鬱寡歡的二流政客」，令兩人關係明顯惡化。不過，麥康奈爾接受霍士新聞訪問時，被問到會否投票支持特朗普成為2024年成共和黨總統提名人，他毫不猶疑地回應「絕對會」。他又表示，預料競逐共和黨下屆總統提名會是一場公開的競爭，「現在到2024年會有很多事情發生，我認為至少有4名黨員正計劃競選總統，再加上一些官員或其他人」。

就特朗普即將在保守派大會演說，麥康奈爾表示「我沒有任何建議給前總統有關他應該說甚麼」，又說「以前發生的事與現在無關，我們要繼續前行」。

在衝擊國會事件中高調與特朗普切割的共和黨領導層，除了麥康奈爾，還有共和黨眾議院第3號領導人物麗茲切尼（Liz Cheney）。她早前再次公開表示，不認為特朗普未來應為共和黨或美國擔當任何角色，但惹來共和黨保守派自由黨團（Freedom Caucus）狙擊，要求她從領導層地位下台。自由黨團主席、眾議員比格斯（Andy Biggs）形容，麗茲切尼的言論「無法接受」。

演說將指摘拜登對華政策

特朗普將於保守派大會閉幕日發表演說，是他卸任後首次公開露面，外界關注他會否談及下屆總統選舉。霍士新聞引述知情人士指，特朗普的演說將指責拜登的移民及對華政策。消息人士指他不會正式宣布參選，演說介乎在「為競選2024年總統熱身及直接宣布參選」之間。

另一名了解特朗普演說的消息人士上周向霍士新聞透露，特朗普亦會談及共和黨及保守派運動的未來，以及拜登的特赦和邊境政策。特朗普重要政治盟友向美國網媒Axios披露，特朗普屆時會力求把自己定位為共和黨「2024年大選推定提名人」（presumptive 2024 nominee）。

檢察官已取得特朗普稅務文件

儘管特朗普在共和黨內形勢漸見起色，但針對他的麻煩事未了。紐約曼哈頓地方檢察官萬斯（Cy Vance Jr.）已經取得特朗普集團的稅務文件及其他財務紀錄，調查公司有否涉及逃稅或欺詐行為。特朗普一直不欲交出有關文件，並入稟聯邦高院，指萬斯的傳票索取文件範圍太廣、構成政治騷擾，但高院周一宣佈駁回特朗普一方的入稟。特朗普批評有關調查是美國史上最大的政治獵巫，並形容屬民主黨人的萬斯是「獵頭族」。

萬斯的發言人弗羅斯特（Danny Frost）周四確認已收到有關文件，包括由2011年至2018年這8年間的報稅紀錄。特朗普聘用的瑪澤（Mazars）會計公司暫未有進一步回應。

路透社／美國霍士新聞

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